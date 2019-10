Attori Everwood: ieri e oggi

La serie televisiva Everwood ci ha tenuto letteralmente incollati ai televisori per ben 4 stagioni e tutto per scoprire come andava a finire tra Ephram e Amy.

Everwood è ambientata nell’omonima cittadina fittizia del Colorado e sviluppa temi complessi come i rapporti genitori-figli, le crisi adolescenziali e l’alcolismo.

Tra momenti drammatici e brevi dialoghi comici, la serie ha conquistato due nomination agli Emmy Awards e il cuore di molti telespettatori.

Ma come sono diventati gli attori che ci hanno accompagnato per 4 stagioni? Scopriamo come sono gli attori di Everwood: ieri e oggi!

Treat Williams

Treat Williams è il Dr. Andrew “Andy” Brown, padre di Ephram e Delia e stimato neurochirurgo. Si trasferisce a Everwood dopo la morte della moglie con l’obiettivo di dedicarsi alla famiglia.

L’attore è apparso in molte serie tv (Brothers & Sisters, La mia fedele compagna, Law & Order, White Collar, Chicago Fire, Hawaii Five-O e CSI) e molti film (Notte brava a Las Vegas, Confirmation, The Crongressman, Rocky Mountain Christmas, Etruscan Smile, Second Act, Drunk Parents e The Great Race).

Gregory Smith

Gregory Smith è Ephram Brown, figlio del dottor Brown e fratello maggiore di Delia. Non va molto d’accordo con il padre ma, tra litigi e incomprensioni, riuscirà a trovare un modo per avvicinarsi a lui.

Il suo personaggio è un talento del pianoforte ed è innamorato di Amy, la figlia del dottor Abbot.

Dopo la serie, l’attore ha lavorato in Guns, Fakers, Working the Engles, Viaggio nel mondo che non c’è, Boot Camp, Dream House e Conception.

Gregory ha diretto due episodi della serie tv Arrow e un episodio di Legends Of Tomorrow prima di tornare alle serie tv con Rookie Blue, Working the Engels e Designated Survivors.

Vivien Cardone

Vivien Cardone è Delia Brown, figlia del dottor Brown e sorella minore di Ephram. La ragazzina non ha problemi ad ambientarsi a Everwood e lega particolarmente con Edna e Irv.

Purtroppo, dopo la serie tv, la carriera dell’attrice si è limitata in comparsate in Criminal Intent, Una vita da vivere e Law & Order: Unità Speciale e nel film Tutte le strade portano a casa.

Debra Mooney

Debra Mooney è Edna Abbott Harper, madre del dottor Abbott e infermiera prima del figlio e poi del dottor Hartman. Ha un carattere duro, ma nasconde un cuore tenero.

Il suo personaggio è stato due volte in Vietnam e si è risposata con Irv, dopo la morte del suo primo marito (padre di Harold).

L’attrice non è nuova al grande pubblico e ha continuato a lavorare in The Closer, Psych, Private Practice, Pushing Daisies, Cold Case, Grey’s Anatomy, Weeds, Bones, Scandal, The Originals e Those Left Behind.

John Beasley

John Beasley è Irving “Irv” Harper, marito di Edna, autista di scuolabus e spazzaneve. È sua la sua voce che accompagna l’inizio e la fine di ogni episodio.

Il suo personaggio è una presenza rassicurante nella serie tv, almeno fino alla sua morte alla fine della quarta stagione.

L’attore è apparso anche in The Lost Room, NCIS, CSI: Miami, Harry’s Law, The Soul Man, The Purge: Anarchy, Sinister 2, La vita immortale di Henrietta Lacks, Haunted Maze e Shots Fired.

Tom Amandes

Tom Amandes è il Dr. Harold Brighton Abbott Jr., unico medico di Everwood prima dell’arrivo del dottor Brown.

Il suo personaggio non gradisce l’arrivo del rivale, ma è costretto a interpellarlo quando le cose diventano difficili. I due diventeranno buoni amici.

L’attore è apparso in molte serie televisive (Numb3rs, Reveng, Parenthood, Mom, Chicago Fire, Timless, Arrow e The Magicians) e in qualche film (A Neighbor’s Deception, The Bachelor e A Million Little Pieces).

Merrilyn Gann

Merrilyn Gann è Rose Abbott, moglie del dottor Abbott, madre di Amy e Bright e sindaco di Everwood. La donna si ammalerà di cancro, ma riuscirà a sopravvivere grazie a un intervento di Andy.

L’attrice è apparsa in altre serie tv come Crossroads: A Story of Forgiveness, Supernatural, Angel and the Bad Man, Freshman Father, Life Unexpected, Smallville, The Killing, Ice Road Terror, Smart Cookies, Emily Owens, M.D., End of the World e Mistresses).

Nella sua carriera non sono mancati neanche i film: Edna Brown, Barbie and the Three Musketeers, 2012, The Gray Matter, Marley & Me: The Puppy Years e The Woodcarver.

Emily VanCamp

Emily VanCamp è Amy Abbott, figlia del dottor Abbott e compagna di scuola di Ephram. La ragazza è legata a un ragazzo in coma (poi operato dal dott. Brown), ma si innamorerà di Ephram.

L’attrice ha lavorato molto in televisione e al cinema: Law & Order, Brothers & Sisters, Revenge, Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War e The Resident.

Chris Pratt

Chris Pratt è Harold Brighton “Bright” Abbott III, figlio del dottor Abbott e fratello maggiore di Amy. Il suo personaggio cercherà di complicare le cose a Ephram, salvo poi diventare amici. Sarà stregato da Hannah.

Everwood ha regalato successo e notorietà all’attore: The O.C., Parks and Recreation, Wanted, Ragazza da sballo, Comic Movie, Guardiani della galassia vol. 1 e vol.2, Jurassic World, I magnifici 7, Avengers: Infinity War e Jurassic World 2: Il Regno Distrutto.

Marcia Cross

Marcia Cross è Linda Abbott, sorella del dottor Abbot e dottoressa che pratica la medicina alternativa. La donna stringe amicizia con il dottor Brown, salvo poi innamorarsene.

Linda è costretta ad abbandonare la città quando tutti scoprono che è sieropositiva, ma prima denuncerà lo studio di suo fratello.

Per tutti Marcia è Bree Van de Kamp in Desperate Housewives – I segreti di Wisteria Lane, ma l’attrice ha lavorato anche in Law & Order e Quantico.

Stephanie Niznik

Stephanie Niznik è Nina Feeny, vicina di casa dei Brown. La donna divorzierà e nell’ultimo episodio della quarta stagione accetterà di sposare Andy.

L’attrice è apparsa in varie serie televisive (Grey’s Anatomy, Traveler, Life Is Wild, CSI: Miami, Eli Stone, NCIS – Unità anticrimine e Lost) e il film The Twenty. Purtroppo è venuta a mancare a giugno 2019.

Sarah Drew

Sarah Drew è Hannah Rogers , figlia di alcuni amici di Nina. La ragazza verrà accolta da Nina e diventerà presto amica di Amy. Sarà proprio lei a conquistare il cuore di Bright.

L’attrice è per tutti la dottoressa April Kepner del Grey Sloan Memorial Hospital in Grey’s Anatomy, ma è apparsa in molti altri show di successo come Cold Case, Law & Order, Medium, Privileged, Private Practice, Mad Men, Castle, Numb3rs, Glee e Supernatural.

Paul Wesley

Paul Wesley è Tommy Callhan, un ragazzo con problemi di tossicodipendenza e interesse amoroso di Amy.

L’attore ha raggiunto la popolarità con il ruolo di Stefan Salvatore in The Vampire Diaries, ma in realtà è apparso in altre serie tv (CSI: Miami, CSI: New York, Crossing Jordan, Fallen, Cold Case e 24) e qualche film (Cloud 9, Peaceful Warrior, Killer Movie e The Late Bloomer).

Sarah Lancaster

Sarah Lancaster è Medison Kellner, prima babysitter di Delia e fidanzata di Ephram. Il suo personaggio scappa da Everwood quando scopre di essere rimasta incinta.

Dopo Everwood, l’attrice ha lavorato in molte altre serie tv come Scrubs, Chuck, Le Streghe dell’East End, Revenge e Code Black e nei film The Terror Of Hallow’s Eve e The Stray.

Nora Zehetner

Nora Zehetner è Layne Hart, sorella di Colin (fidanzato in coma di Amy). Il suo personaggio è stato mandato in un collegio femminile.

L’attrice è apparsa in altre serie televisive di successo come Heroes, Grey’s Anatomy, Southland, Mad Men, Grimm, The Astronaut Wives Club, Maron, Gortimer Gibbon’s Life on Normal Street e Pillow Talk.

Myriam