Ogni Natale ci apre al mondo di Fantaghirò, la miniserie televisiva di successo del 1991 firmata da Lamberto Bava che ha affascinato un’intera generazione.

La miniserie è ispirata alla fiaba di Italo Calvino intitolata Fanta-Ghirò, persona bella, a sua volta rielaborata a partire da una novella delle Sessanta novelle popolari montalesi di Gherardo Nerucci del 1880.

Da quel lontano 22 dicembre del 1991, però, il mondo televisivo ha fissato l’immagine della principessa dolce, giusta e combattiva nell’immaginario comune.

Per ben 5 stagioni Fantaghirò ha combattuto streghe, creature magiche e re nemici in un Medioevo immaginario e pagano.

Ma come saranno diventati i protagonisti della miniserie a distanza di quasi 30 anni? Scopriamolo insieme nella nostra carrellata di foto degli attori Fantaghirò: ieri e oggi!

Alessandra Martines

Alessandra Martines è Fantaghirò, la protagonista assoluta della miniserie che ha conquistato moltissimi telespettatori.

Fantaghirò è la figlia più giovane del Re che si ribella alle regole e alle etichette per seguire sé stessa, nonostante scherni e punizioni.

Dopo la serie, la ballerina e attrice è apparsa in molti film e miniserie per la televisione (Colpo di coda, Don Bosco, Edda, I colori della vita, Caterina e le sue figlie, Il sangue e la rosa, La regina e il cardinale, Panique!, Le Romancier Martin/Heloise, L’onore e il rispetto, Rex, Furore – Il vento della speranza e Il bello delle donne… alcuni anni dopo).

La Martines non ha trascurato neanche il cinema con Per caso o per azzardo, Une pour toutes, Mercredi, folle journée!, Che fame!!!, Amnèsia, And Now… Ladies & Gentlemen, Quelques jours entre nous, Le genre humain – Les parisiens, Le courage d’aimer, L’Heure zéro, Deux jours à tuer, Je m’appelle Bernadette e L’araigneè Rouge.

Kim Rossi Stuart

Kim Rossi Stuart è Romualdo, il figlio del Re nemico che viene stregato per caso dallo sguardo di Fantaghirò. I due alla fine si innamorano e mettono fine alle guerre intestine dei due regni.

Dopo Fantaghirò, l’attore è stato impegnato con vari film per la televisione (Il rosso e il nero, Uno bianca, Il tunnel della libertà e Maltese – Il romanzo del Commissario)

La sua carriera si consolida con il cinema in La ballata dei lavavetri, I giardini dell’Eden, Pinocchio, Le chiavi di casa, Romanzo criminale, Anche libero va bene, Piano, solo, Questione di cuore, Vallanzasca – Gli angeli del male, Anni felici, L’Ex de ma vie, Maraviglioso Boccaccio e Tommaso.

Mario Adorf

Mario Adorf è il Re, padre di Fantaghirò. L’attore 61 enne ha interpretato alla perfezione il ruolo del padre autorevole.

L’attore ha avuto una carriera costellata di successi prima di arrivare a Fantaghirò come i film d’autore Il delitto Matteotti, Il caso Katharina Blum, Cuore di cane e Il tamburo di latta.

Dopo la serie ha continuato a lavorare in televisione con Il ritorno del Piccolo Lord, Vola Sciusciù e I ragazzi della via Pál e al cinema con Il senso di Smilla per la neve, La XV epistola, Moose – Un alce in Famiglia e Schubert in Love.

Angela Molina

Angela Molina è il Cavaliere Bianco/Strega, l’entità che insegna tutto quello che c’è da sapere sulla scherma e sulla vita a Fantaghirò e la avvicina a Romualdo

Dopo la miniserie, l’attrice e ballerina spagnola ha proseguito la sua carriera in televisione con film, serie e miniserie: Vite blindate, Chiara e Francesco, L’onore e il rispetto – Parte seconda, Caterina e le sue figlie 3, Sangue caldo, Viso d’angelo, Io non dimentico, Anna Karenina, Rodolfo Valentino – La leggenda, Furore – Il vento della speranza, Velvet e Non uccidere.

Ha lavorato anche al cinema con Carne trémula, L’ultimo cinema del mondo, Un delitto impossibile, Malefemmene, Carnages, Los Borgia, La sconosciuta, La masseria delle allodole, Valérie – Diario di una ninfomane, Baarìa, Barbarossa, Gli abbracci spezzati, Il cammino per Santiago, Blancanieves, Amaro amore, Nessuno si salva da solo, Tini – La nuova vita di Violetta, L’altro fratello e L’uomo che comprò la Luna.

Nicholas Rogers

Nicholas Rogers è Tarabas, il potente e malvagio mago che scopre di essere destinato a perire sotto l’innocenza di un giovane figlio di re. In realtà, sarà proprio Fantaghirò a salvarlo.

Dopo la terza e quarta stagione della miniserie, però, l’attore e modello australiano, non ha avuto molto successo. Tra la sua filmografia spiccano La principessa e il povero, Laura non c’è, Half Mongrel, Caraibi, Maria, figlia del suo figlio e The Razor’s Edge.

Brigitte Nielsen

Brigitte Nielsen è La strega nera, l’antagonista della Strega Bianca che fa di tutto per distruggere l’amore tra Fantaghirò e Romualdo.

Dopo la miniserie, l’attrice danese è apparsa in televisione con È troppo alta, Un posto al sole, Nite Tales – The series, Squadra Speciale Stoccarda, Aiutami Hope!, Portlandia e Adi Shankar’s Gods and Secrets.

La Nielsen ha lavorato molto al cinema con Paparazzi, Hostile Environment, Il giorno del giudizio, The Hustle, The Fish, Big Money Rustlas, Ronal Barbaren, Eldorado, Skinny Dip, Mercenarie, Exodus, Trapped e Creed II.

Ursula Andress

Ursula Andress è Xellesia, madre di Tarabas. Il personaggio torna in vita grazie alla Strega Nera e salva il figlio da morte certa.

L’attrice svizzera, dopo la miniserie, è apparsa in qualche film al cinema: Alles gelogen, Cremaster 5 e Die Vogelpredigt.

Myriam