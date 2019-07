Le repliche, le reunion e le speranze di vederli ancora insieme non sono bastate per colmare il vuoto che la serie televisiva Friends ha lasciato dopo l’ultima puntata.

Dal 1994 al 2004 e per ben 10 stagioni abbiamo sperato che per Ross, Chandler, Joey, Rachel, Monica e Phoebe tutto finisse per il meglio. E in effetti è stato così.

Ross e Rachel tornano insieme, Chandler e Monica lasciano il vecchio appartamento per iniziare una nuova vita con i gemelli, Joey prende con sé Oca Jr. e Gallina Jr. e Mike e Phoebe progettano una famiglia.

Forse qualcuno conserva dei ricordi in cui tutto è rimasto immutato, ma i protagonisti della serie sono cambiati. Scopriamo insieme gli attori Friends: ieri e oggi.

Rachel Green

Jennifer Aniston interpretava Rachel Green. Figlia di una famiglia facoltosa è costretta a fare la cameriera a al Central Perk per mantenersi dopo aver fatto saltare il matrimonio con Barry.

Nel corso della serie, però Rachel segue la sua passione e cerca un lavoro nel campo della moda, riuscendoci da Ralph Lauren.

La ragazza vive diverse relazioni ma, dopo vari tira e molla e una figlia insieme, decide di stare con Ross (fratello di maggiore di Monica da sempre innamorato di lei):

Friends ha regalato a Jennifer Aniston un Golden Globe e un Emmy e una carriera internazionale tra commedie romantiche e film drammatici (es. Una settimana da Dio, Io e Marley, Due cuori e una provetta e altri).

Monica Geller

Courtney Cox interpreta Monica Geller, sorella minore di Ross e chef che mostra un’attenzione ossessiva per l’ordine e un po’ di problemi di autostima.

Tra le storie più importanti di Monica ricordiamo quella con Richard Burke (amico di famiglia molto più grande di lei) e Chandler Bing (migliore amico di suo fratello nonché vicino di casa).

Dopo la serie, l’attrice è apparsi in molti film per il cinema e la televisione come Scream 4, Dirt, Scrubs, Cougar Town e Drunk History.

Phoebe Buffay

Lisa Kudrow vestiva i panni Phoebe Buffay, l’eccentrica amica di Monica e Rachel dal terribile passato che ne giustifica la personalità. Non ama le ingiustizie, crede nei fenomeni paranormali e si batte per i diritti degli animali.

Durante la serie Phoebe vive molte relazioni fugaci, accetta di portare in grembo i figli del fratellastro diciottenne e di sua moglie (ormai sterile) e sposa Mike Hannigan.

Terminato Friend, Lisa Kudrow ha proseguito la sua carriera tra cinema (P.S. I Love You, Easy Girl, Cattivi vicini, Cattivi vicini 2 e The Girl on the Train) e tv (The Comeback, Scandal e Web Therapy).

Joey Tribbiani

Chi non ricorda l’affascinante e sempre affamato Joey Tribbiani? Matt LeBlanc interpretava il migliore amico di Chandler e attore italoamericano che ha trovato il successo nella serie I giorni della nostra vita.

Nonostante le numerose relazioni, Joey è l’unico a non aver vissuto una relazione seria nella sitcom, fatta eccezione per la cotta per Rachel.

Il personaggio di LeBlanc ha riscosso un successo tale da ottenere uno spin-off tutto suo intitolato Joey. L’attore è apparso nella serie Episodes, in alcuni episodi della serie Web Therapy e nella serie Man with a Plan.

Chandler Bing

Matthew Perry prestava il volto a Chandler Bing, amico di Ross, coinquilino di Joey e marito di Monica. Chandler lavora prima come analista contabile e poi in un’agenzia di pubblicità.

Il passato di Chandler torna spesso a galla, mascherandosi di sarcasmo e ironia. È figlio di una scrittrice erotica (Nora Tyler Bing) e una drag queen (Charles Bing).

Chandler vive una relazione a più riprese con l’insopportabile Janice prima di innamorarsi di Monica, con la quale si sposa alla fine della settima stagione e adotta due bambini.

Dopo la fine di Friends, Matthew Perry è apparso in diversi film come FBI: Protezione testimoni 2, Il depresso innamorato, Birds of America – Una famiglia incasinata e 17 Again – Ritorno al liceo e in varie serie tv come Scrubs, Studio 60 on the Sunset Strip, Mr Sunshine, The Good Wife e The Kennedys After Camelot.

Ross Geller

David Schwimmer vestiva i panni di Ross Geller, paleontologo dell’American Museum of Natural History di New York e fratello di Monica.

Ross ha divorziato da Carol dopo sette anni di matrimonio e costruisce un ottimo rapporto con lei, specialmente perché dopo la separazione la donna scopre di essere incinta.

È innamorato di Rachel sin dai tempi del liceo e per lei manda all’aria il matrimonio con Emily (una ragazza londinese) e tutte le sue relazioni. Alla fine, tra alti e bassi, riesce a coronare il suo sogno d’amore.

Dopo la fine della serie, David Schwimmer ha recitato in alcuni film tra i quali Il coraggio di cambiare, Big Nothing, Una sola verità e The Iceman e in alcune serie televisive tra le quali Curb Your Enthusiasm , 30 rock, Entourage, Web Therapy, Episodes, The people vs O.J. Simpson: American Crime Story e Feed the Beast.

Carol Willick

Jane Sibbett ha interpretato Carol Willick, l’ex moglie lesbica di Ross e madre di suo figlio Ben. Dopo una relazione lunghissima, infatti, la donna si è scoperta innamorata di Susan, ma è rimasta incinta di Ross poco prima del divorzio.

Dopo Friends, l’attrice ha lavorato in alcuni film (Snow Dog – 8 cani sotto un tetto, A One Time Thing e A merry little Christmas) e in alcune serie tv (Hally McBeal e A proposito di Brian).

Susan Bunch

Jessica Hecht era Susan Bunch, nuovo amore e moglie di Carol Willick. Le due donne si sposano e crescono insieme Ben.

L’attrice ha proseguito la sua carriera in varie serie tv, tra cui E.R., Law & Order: Special Victims Unit, Breaking Bad e Person of Interest. Ha partecipato anche ad alcuni film come The Forgotten, Stay – Nel labirinto della mente e The Sisterhood of Night.

Jack Geller

Elliott Gould prestava il volto a Jack Geller, padre di Monica e Ross che appare più volte nella serie.

Con fare evidente, ma inconsapevole, l’uomo preferisce Ross a Monica e non perde occasione per sottolineare i fallimenti di sua figlia.

L’attore, dopo Friends, è apparso in molte serie tv (Kim Possible, Ray Donovan e L’arte del dubbio) e in alcuni film (Ocean Twelve, Ocean Thirteen e Noah).

Judy Geller

Christina Pickles era Judy Geller, la madre di Monica e Ross e moglie di Jack. La sua preferenza nei confronti di Ross è più evidente e stuzzica continuamente Monica (per il lavoro, per il peso e per la vita privata).

Dopo Friends, l’attrice è apparsi in alcuni progetti televisivi e cinematografici, tra cui How I Met Your Mother, Childrens Hospital e Break a Hip.

Janice Litman Goralnik

Maggie Wheeler ha interpretato magistralmente Janice Litan Goralnik, la storica fidanzata di Chandler che nessuno del gruppo sopporta a causa del suo carattere.

Il personaggio torna a periodi alterni durante le prime tre stagioni di Friends e poi sparisce per fare spazio a Monica.

L’attrice è apparsa in numerose serie tv (E.R., The Closer e Californication) e qualche film (Paine management e Waking Dream).

Barry Farber

Mitchell Whitfield ha interpretato Barry Farber da è l’ex fidanzato di Monica, quello che è stato lasciato sull’altare e l’ha costretta a cambiare vita.

Durante la serie, però, Rachel scopre che Barry si è fidanzato con Mindy, sua ex migliore amica (con cui poi si sposerà). Alla fine i due divorzieranno a causa di un suo tradimento con un’altra donna.

La serie ha regalato un notevole successo a Mitchell Whitfield, specialmente nel campo del doppiaggio (videogiochi come 24 e Teenage Mutant Ninja Turtles e cartoni animati e film come W.I.T.C.H. e Lego Jurassic World).

Gunther

James Muchael Tyler interpretava Gunther, il barista del bar Central Perk eletto a ritrovo dei protagonisti della serie.

Il barista era segretamente innamorato di Rachel e mostrava piccoli segni di gelosia nei confronti della ragazza.

Dopo la fine della sitcom, James Muchael Tyler è apparso in una puntata di Scrubs ed è entrato nel cast della serie tv Modern Music.

Emily Waltham

Helen Baxendale è stata Emily Waltham, la ragazza inglese che vive un matrimonio lampo con Ross (dopo che lui l’ha chiamata Rachel sull’altare).

Dopo la serie tv, l’attrice ha preso parte a varie serie tv (An Unsuitable job for a woman, Adrian Mole: The cappuccino years e Cuckoo) e alcuni film (Anonymous, The Rendevouz e Beyond the Pole).

Ben Geller

Qualcuno non riconoscerà Cole Sprouse nei panni di Ben Geller, il figlio di Ross e Carol, eppure è proprio lui.

Dopo la serie, la sua carriera non poteva far altro che decollare con Zach e Cody al Grand Hotel, Zach e Cody sul ponte di comando e Riverdale.

Michael Hannigan

Paul Rudd ha recitato nel ruolo di Michael Hannigan, fidanzato e marito di Phoebe conosciuto grazie a un appuntamento al buio.

Ebbene dopo la serie, l’attore è apparso in molte serie tv (Reno 911! Miami, Burning Love e Parks and Recreation) e vari film (Una notte al museo, Molto Incinta, Noi siamo infinito, Il piccolo principe, Avengers: Infinite War e Ant-Man and the Wasp).

