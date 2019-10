Ben 5 stagioni e una serie di eventi inspiegabili sono bastati per farci affezionare a Fringe, la serie tv di fantascienza ideata da J.J. Abrams, Roberto Orci e Alex Kurtzman.

Fringe segue le vicende della divisione dell’FBI di Boston che si occupa dei casi legati alla scienza di confine, vale a dire la fringe science.

Ogni evento fa riferimento a quello che la Sicurezza Nazionale americana ha definito lo “Schema”, piccoli incidenti si trasformano in attacchi di bioterrorismo.

L’agente dell’FBI Olivia Dunham, lo scienziato Walter Bishop e l’intelligentissimo figlio Peter Bishop hanno saputo trasportarci nel cuore di ogni indagine della Divisione Fringe.

Tra mutaforma e doppioni di un Universo alternativo, linee temporali sfalsate e “osservatori” provenienti dal futuro, Fringe ci ha tanto ricordato il cult televisivo X-Files.

Ma cosa avranno fatto e come saranno diventati i protagonisti della serie? Scopriamo gli attori Fringe: ieri e oggi!

Joshua Jackson

Joshua Jackson è Peter Bishop, il figlio dello scienziato che conduceva esperimenti per il Governo nella scienza chiamata Fringe.

Il suo personaggio, pur essendo intelligentissimo, vive di truffe e inganni e non resta nello stesso posto troppo a lungo.

Peter decide di rimanere a Boston quando si ritrova coinvolto personalmente nelle indagini della divisione.

Dopo la serie, l’attore ha lavorato alle serie Unbreakable Kimmy Schmidt, The Affair, When They See Us e al film Sky.

Anna Torv

Anna Torv è Olivia Dunham, l’agente dell’FBI incaricata di indagare sui casi relativi allo “Schema” e parte della Divisione Fringe.

È la collega e amante dell’agente John Scott, il quale si rivela prima un doppiogiochista e poi un agente sotto copertura.

Dopo la serie, l’attrice ha recitato nei film The Daughter e Stephanie e nelle serie televisive Secret City e Mindhunter.

John Noble

John Noble è Walter Bishop, il brillante scienziato che viene rinchiuso in un istituto psichiatrico, in seguito a un incidente di laboratorio.

Sarà proprio la Divisione Fringe a farlo ricongiungere al figlio Peter e a risolvere il mistero dello “Schema”.

Dopo Fringe, l’attore è apparso in varie serie tv come Sleepy Hollow, The Good Wife, Forever, Elementary, The Librarians, Salvation, Legend of Tomorrow e The Blacklist.

L’attore si è dedicato anche al doppiaggio con il personaggio di Spaventapasseri nel videogioco Batman: Arkham Knight.

Lance Reddick

Lance Reddick è Phillip Broyles, l’agente speciale della sicurezza interna a capo della Divisione Fringe. È lui che le indagini sullo “Schema”.

L’attore ha lavorato in varie serie televisive quali C’è sempre il sole a Philadelphia, Wilfred, NTSF:SD:SUV, Intelligence, Key and Peele, American Horror Story, The Blacklis, Bosh, Castle, Quantum Break e Corporate.

Non ha trascurato neanche il cinema con The Guest, John Wick, The Domestics, Little Woods e Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen.

Kirk Acevedo

Kirk Acevedo è Charlie Francis, è un agente dell’FBI amico di Olivia che viene ucciso da un mutaforma e ne prende l’aspetto.

Oltre alle serie, l’attore è apparso in molte serie tv (CSI – Scena del crimine, CSI: NY, Person of Interest, Blue Bloods, The Walking Dead, Grimm, Legends, L’esercito delle 12 scimmie, Agents of S.H.I.E.L.D., Kingdom e Arrow) e qualche film (Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie e Insidious – L’ultima chiave).

Blair Brown

Blair Brown è Nina Sharp, la collaboratrice di William Bell (collega di Walter Bishop e capo della Massive Dynamic).

L’attrice ha lavorato in altre serie televisive: The Affair – Una relazione pericolosa, Person of Interest, Limitless, Orange Is the New Black, Elementary e Jack Ryan.

Jasika Nicole

Jasika Nicole è Astrid Farnsworth, un’agente dell’FBI esperta in linguistica e crittografia che lavora con Walter in laboratorio.

Dopo la serie, l’attrice è apparsa in varie serie tv di successo quali CSI, Key & Peele, Underground, Major Crimes, Scandal e The Good Doctor, oltre che nei film Suicide Kale e A New York Christmas.

Mark Valley

Mark Valley è John Scott, il collega di Olivia e suo amante. Verrà smascherato come doppiogiochista, salvo poi scoprire che lavora sotto copertura per l’Agenzia per la Sicurezza Nazionale.

Dopo Fringe, l’attore ha recitato in varie serie tv (Human Target, Harry’s Law, Are You There, Chelsea?, Body of Proof, Crisis e CSI – Scena del crimine) e qualche film (Il figlio sconosciuto e Gun Shy – Eroe per caso).

Seth Gabel

Seth Gabel è Lincoln Lee, l’agente dell’FBI che aiuta la Divisione Fringe a risolvere un caso e diventa un membro effettivo come sostituto temporaneo di Peter Bishop.

Dopo Fringe, l’attore ha lavorato in varie serie tv come Arrow, Salem, American Horror Story: Hotel e Genius.

Leonard Nimoy

Leonard Nimoy è William Bell, l’ex collega di laboratorio di Walter Bishop e fondatore della Massive Dynamic (società che produce tecnologie).

Dopo la serie, l’attore è apparso al cinema con Star Trek: Into Darkness e in alcuni camei vocali in Transformers 3 e la serie The Big Bang Theory. Purtroppo è scomparso il 27 febbraio 2015.

Jared Francis Harris

Jared Francis Harris è David Robert Jones, l’ex dipendente della Massive Dynamic e bioterrorista. Il suo personaggio è il villain principale della prima e della quarta stagione.

L’attore ha lavorato al cinema (Pompei, Le origini del male, Broxtrolls – Le scatole magiche, Poltergeist, Operazione U.N.C.L.E., The Last Face, Certain Women e Allied) e in televisione (Mad Men, The Expanse, The Crown, The Terror, Chernobyl e Carnival Row).

Michael Cerveris

Michael Cerveris è Settembre, uno degli Osservatori che impediscono le interferenze al normale susseguirsi degli eventi.

Dopo Fringe, però, l’attore ha lavorato al cinema con Ant-Man and the Wasp, in televisione con Person of Interest, The Good Wife, Gotham, Mosaic e Mindhunter e a Broadway con Fun Home.

Sebastian Roché

Sebastian Roché è Thomas Jerome Newton, il leader dei mutaforma che intende aprire un varco tra le due dimensioni in modo da farne sopravvivere soltanto una.

L’attore è apparso in varie serie tv (Supernatural, Criminal Minds, The Vampire Diaries, Unforgettable, Grimm, Burn Notice – Duro a morire, The Originals, Scandal, Once Upon a Time, NCIS: Los Angeles, The Young Pope, The Man in the High Castle, Genius e Law & Order – Unità vittime speciali) e qualche film (Wer, A Walk Among The Tombstones e 6 Underground).

Meghan Markle

Meghan Markle è Amy Jessup, un agente speciale dell’FBI che si trova a collaborare con la Divisione dopo un incidente sul quale stava indagando.

L’attrice è apparsa in varie serie tv come Castle, CSI: Miami e Suits e il film Come ammazzare il capo… e vivere felici prima di diventare la duchessa di Sussex.

Myriam