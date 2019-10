“Sono Gossip Girl, la vostra sola fonte di notizie sulle vite scandalose dell’élite di Manhattan” ci apriva a Gossip Girl, la serie tv statunitense basata omonimi romanzi di Cecily von Ziegesar.

Gossip Girl, ci ha fatto conoscere il mondo dell’Upper East Side di New York tra ricchezze esagerate, segreti inconfessabili e tradimenti.

C’è chi si è sentita più Serena Van Der Woodsen che Blair Waldorf e chi subito il fascino di Nate Archibald, Chuck Bass e Dan Humphrey.

Ma come sono diventati i protagonisti della serie? Scopriamo gli attori Gossip Girl: ieri e oggi!

Blake Lively

Blake Lively è Serena Van Der Woodsen, la bellissima figlia di Lily e sorella di Eric e migliore amica di Blair.

Il suo personaggio è sempre alla moda, ma nasconde un passato misterioso e una famiglia piuttosto ingombrante.

Dopo Gossip Girl, l’attrice ha lavorato principalmente al cinema con Le Belve, Adaline – L’eterna giovinezza, Cafè Society e Paradise Beach – Dentro l’incubo.

Leighton Meester

Leighton Meester è Blair Waldorf, la regina incontrastata del mondo adolescente dell’Upper East Side dopo la partenza di Serena. È fascinosa, determinata e vendicativa.

Blair è la fidanzata storica di Nate Archibald ma, dopo provocazioni e giochi di potere, si innamorerà di Chuck Bass.

Dopo la serie, l’attrice ha lavorato nel mondo del cinema con Scusa, mi piace tuo padre, Indovina perché ti odio e The Judge, nella moda come testimonial di Jimmy Choo e nella musica con un album di inediti.

Penn Badgley

Penn Badgley è Dan Humphrey, figlio dell’ex rockstar Rufus Humphrey e innamorato di Se Serena Van Der Woodsen.

Il suo personaggio è il primo outsider ad entrare nel gruppo dell’élite di Manhattan e riuscirà a conquistare il cuore della bellissima Serena.

Dopo la serie, l’attore è apparso negli show televisivi The Slap e You e nei film Greetings from Tim Buckley, Parts per Billion, Cymbeline, The Paper Store e Adam Green’s Aladdin.

Chace Crawford

Chace Crawford è Nate Archibald, un ragazzo ricco e viziato in cerca di indipendenza dalla famiglia. Il suo personaggio è in lotta con i suoi sentimenti per Serena e questo sarà motivo di ostilità tra la Van Der Woodsen e Blair.

Terminata la serie, l’attore è apparso nel film Che cosa aspettarsi quando si aspetta e nelle serie tv The Boys, Glee e Blood & Oil.

Ed Westwick

Ed Westwick è Chuck Bass, un ragazzo egocentrico e manipolatore che vive tra gli eccessi della ricchezza.

Ogni azione sembra avere un secondo fine per Chuck, ma in realtà sa essere un buon amico per Nate e riuscirà a conquistare il cuore di Blair.

Dopo Gossip Girl, l’attore ha lavorato nelle serie tv Californication, Wicked City, White Gold e Snatch nei film J.Edgar, Romeo and Juliet, Take Down e A Conspiracy on Jekyll Island.

Taylor Momsen

Taylor Momsen è Jenny Humphrey, sorella di Dan e figlia di Rufus. Il suo personaggio desidera scavalcare a regina dell’Upper East Side e per questo sostiene Blair al potere.

Dopo la serie, la giovane attrice si è dedicata al mondo della moda e alla musica, diventando leder del gruppo rock The Pretty Reckless.

Connor Paolo

Connor Paolo è Eric Van Der Woodsen, fratello minore di Serena e figlio di Lily. Il suo personaggio tenta il suicido, ma ben presto trova la forza di rialzarsi anche grazie all’amicizia con Jenny Humphrey.

Dopo essersi diplomato, alla fine della quinta stagione Eric si trasferisce a Londra a studiare insieme alla sua amica Jenny.

L’attore è apparso nella serie tv Revenge e vari film (Friend Request – La morte ha il tuo profilo, The Stakelander, Outlaws and Angels, Like Lambs e Flock of Four).

Jessica Szohr

Jessica Szohr è Vanessa Abrams, amica d’infanzia di Dan e segretamente innamorata di lui. La ragazza diventerà parte integrante del gruppo e si avvicinerà a Nate.

Dopo Gossip Girl, l’attrice è apparsa in alcuni film come Love Bite, Ma come fa a fare tutto, Gli stagisti, Brightest Star, Appuntamento con l’@more, Lucky in Love, Ted 2, Club Life e All-Star Weekend e in qualche show televisivo come CSI: Cyber, Kingdom, The Orville e Complications.

Michelle Trachtenberg

Michelle Trachtenberg è Georgina Sparks, una vecchia amica di Serena che diventa Gossip Girl per qualche stagione.

Il suo personaggio medita vendetta nei confronti di Serena e vuole infangarla dinnanzi a tutto l’Upper East Side.

Dopo la serie, l’attrice è apparsa in varie serie tv come Criminal Minds, NCIS: Los Angeles e Sleepy Hollow e nel film per Killing Kennedy.

Kelly Rutherford

Kelly Rutherford è Lily Van Der Woodsen, madre di Serena e personalità di spicco dell’Upper East Side. La donna ha un passato importante e riesce a farsi strada nel mondo dorato con matrimoni d’eccellenza.

Il suo personaggio è innamorato da sempre di Rufus Humphrey e durante la serie riesce a convolare a giuste nozze con lui.

Dopo Gossip Girl, l’attrice si è dedicata televisione con film come Night of the Wild, Christmas Wedding Planner e Pretty Little Liars: The Perfectionists e serie tv come Bones, Quantico, Jane the Virgin e Dynasty.

Matthew Settle

Matthew Settle è Rufus Humphrey, padre di Dan e Jenny ed ex rockstar. L’uomo vive una vita in bilico dopo l’uscita di scena della moglie, ma ritrova l’amore grazie a Lily Van Der Woodsen.

Dopo la serie, l’attore è apparso in vari film: Due sorelle, un omicidio, Ouija, The Offering e Marshall’s Miracle.

