Happy Days è una serie televisiva creata da Garry Marshall che è riuscita a entrare nel cuore di molte generazioni, sin da quel lontano 1974.

Tra la visione della vita tra gli anni ’50 e ’60 e la routine della famiglia Cunningham, infatti, ancor oggi la sitcom degli anni ’80 porta alla luce un’epoca di sogni, speranze e spensieratezza tipiche dell’adolescenza.

In Happy Days tutto viene affrontato con leggerezza e ironia sia da parte dei coniugi Cunningham che dagli amici del figlio Richie. E come dimenticare quel mitico “Hey” col pollice all’insù di Arthur Fonzarelli?

Non ci resta che scoprire come sono diventati gli attori nella nostra carrellata degli attori Happy Days: ieri e oggi!

Ron Howard

Ron Howard è Richard “Richie” Cunningham, il giovane e a tratti ingenuo figlio di Howard e Marion Cunningham. Il suo personaggio resta impacciato e ingenuo, ma subisce un’evoluzione grazie a Fonzie.

Da protagonista dei rimorchi di ragazze, infatti, diventa un uomo responsabile all’università. Lì conosce Lori Beth Allen che sposerà e dopo partirà per il servizio militare in Groenlandia.

Negli ultimi episodi, Richie partirà alla volta di Hollywood con Lori Beth e Richie Jr. per realizzare il sogno di diventare sceneggiatore e scrittore.

L’attore decide di lasciare la serie dopo la settima stagione per intraprendere la carriera di regista con capolavori come Il Codice Da Vinci, Angeli e Demoni, Apollo 13, A Beautiful Mind, Il Grinch e Solo: A Star Wars Story.

Henry Winkler

Henry Winkler è l’indimenticabile Arthur “Fonzie” Fonzarelli. All’apparenza è il classico motociclista che non rispetta le regole, ma in fondo è un bravo ragazzo.

Il suo personaggio diventerà una specie di fratello maggiore per Richie e un punto di riferimento per tutti, compreso i coniugi Cunningham.

Dopo la serie, l’attore ha recitato in altri show come MacGyver, Monty, Dead Man’s Gun, The Practice – Professione avvocati, Law & Order – Unità speciale, Squadra emergenza, Crossing Jordan, Numb3rs, Hero Factory, Royal Pains, Barry Parks & Recreation e New Girl.

Marion Ross

Marion Ross è Marion Cunningham, moglie di Howard e madre di Richie. È una donna di cuore che desidera aiutare tutti. Il suo personaggio incarna i valori femminili dell’epoca: devozione, gentilezza e impegna.

Dopo lo show, l’attrice è apparsa in varie serie tv (Love Boat, Brothers, Macgyver, Oltre il ponte, Terra promessa, Ultime dal cielo, Le avventure di Superman, That 70’s Show, Il tocco di un angelo, Una mamma per amica, Brothers and Sisters, Grey’s Anatomy e The Odd Couple) e in qualche film (A reason, Music Within e Smiley Face).

Tom Bosley

Tom Bosley è Howard “Howie” Cunningham, marito di Marion e padre di Richie. È spesso in disaccordo con la moglie, ma finisce per assecondarla per amore della famiglia. Il suo personaggio resta fermo sull’idea di eduzione ferrea dei giovani.

Dopo Happy Days, l’attore è apparso in molte serie tv(Route 66, The Nurses, Jericho, Vita da strega, Medical Center, Love American Style, Love Boat, La signora in giallo, Jack & Jill, Walker Texas Ranger, One Tree Hill e That ’70’s Show) e qualche pellicola (Piacere sono un po’ incinta e Mothers and Daughters).

Purtroppo non avremo più l’onore di vederlo recitare. L’attore è scomparso nel 2010.

Erin Moran

Erin Moran è Joanie Cunningham, la sorella minore di Richie. Forse la ricorderemo meglio con l’appellativo “Sottiletta” con cui Fonzie era solito chiamarla per via della sua silhouette.

Il suo personaggio è affezionato a Fonzie e lo considera un altro fratello maggiore, anche quando si fidanza con suo cugino Chachi.

L’attrice ha lavorato anche in altre serie tv come Love Boat, La signora in giallo, Un detective in corsia, Dickie Roberts – Ex piccola star, Broken Primose, Beautiful e Not Another B Movie. Purtroppo è scomparsa nel 2017.

Anson Williams

Anson Williams è Warren “Potsie” Weber, uno dei migliori amici di Richie. È un combina guai nato e alterna finta sicurezza a momenti di goffaggine.

Il suo personaggio mostrerà un talento canoro, ma diventerà socio in affari di Howard Cunningham per pagarsi gli studi in medicina.

L’attore ha partecipato ad altre serie tv (Love Boat, Fantasilandia, Baywatch, Fudge, Son of the Beach, Sabrina vita da strega e The Odd Couple) e qualche film (Take 2, Ho sposato una playmate e Lisa bright and dark).

Donny Most

Donny Most è Ralph Malph, un altro membro della combriccola di amici di Richie. Ha i capelli rosso fuoco, mostra un interesse spassionato per le ragazze e si spaventa per qualsiasi cosa.

Il suo personaggio si arruola nell’esercito e successivamente torna per diventare un optometrista come suo padre.

Oltre a Happy Days, l’attore è apparso in altre serie tv come Don in Glee, Beautiful, The Odd Couple, Man of a Certain Age, Century City, Sabrina vita da strega, Star Trek: Voyager, Il corvo, Un detective in corsia, Dungeon & Dragons, Teen Wolf – Voglia di vincere, Love Boat, Chips e Fantasilandia.

Al Molinaro

Al Molinaro è Alfred “Al” Delvecchio, il gestore del fast food Arnold’s che Ritchie e gli amici frequentano abitualmente.

Il suo personaggio è il tipico cuoco di origini italiane e assiste a diverse ragazzate, specialmente perché Fonzie ha collocato il suo ufficio nel bagno del locale.

Dopo la serie tv, l’attore è apparso in altri show (Vita da strega, Love American Style, La strana coppia, Doc, Love Boat, Fantasilandia, The Family Man e Una Bionda per papà) e in un corto (Weezer: Buddy Holly). Purtroppo l’attore è venuto a mancare nel 2015.

Pat Morita

Pat Morita è Matsuo “Arnold” Takahashi, il primo proprietario di Arnold’s che si alterna con Alfred quando lascia la serie.

L’attore è apparso in The Karate Kid, Magnum P.I., Lou Grant, Ohara, The Karate Kid serie, Do or Die, Vacanza con il morto, Miracolo a Santa Monica, Willy il principe di Bel-Air, Sposati con figli, Crescere che fatica, 8 sotto un tetto, Oltre i limiti, Un detective in corsia, Baywatch, Spymate, Act Your Age e Rice Girl. Sfortunatamente si è spento nel 2005.

Scott Baio

Scott Baio è Charles “Chachi” Arcola, il cugino di Fonzie e fidanzato di Joanie. Sin dalla sua entrata in scena si mostrerà innamoratissimo di “Sottiletta” e alla fine riuscirà a portarla all’altare.

L’attore è apparso anche in Love Boat, Fantasilandia, Viaggio a New York, Gli amici di papà, Baby Talk, Un detective in corsia, Il tocco di un angelo, Arrested Development – Ti presento i miei, Falsa identità e Cursed– Il maleficio.

Lynda Goodfriend

Lynda Goodfriend è Lori Beth Allen, la ragazza di cui Richie si innamora al college e futura signora Cunningham.

L’attrice è apparsa in Blansky’s Beauties, Pretty Woman, Attenti ai ragazzi, Vega$, Fantasilandia, Love Boat, Niente in comune, Spiagge e Exit to Eden.

Cathy Silvers

Cathy Silvers è Jenny Piccalo, la migliore amica di Joanie. Il suo personaggio viene nominato spesso, ma appare soltanto a partire dall’ottava stagione.

Dopo Happy Days, l’attrice è apparsa in Love Boat, Sam, Follow that bird, Scuola di football, Foley Square, Wings, Cleghorne! e Sergente Bilko.

Ted McGinley

Ted McGinley è Roger Phillips, il nipote di Mario che si unisce alla combriccola solo dopo la partenza di Richie.

L’attore è famoso anche per altre serie tv come Dynasty, Love Boat, Fantasilandia, Hotel, Detective Stryker, Balki e Larry – Due perfetti americani, Sposati con figli, Sports Night, Hope & Faith e Mad Men e vari film come Do you believe?, The outcasts, Area of Conflict e God’s Not Dead: A Light in Darkness.

Linda Purl

Linda Purl è Ashley Pfister, la giovane donna divorziata con un bambino piccolo che si fidanzerà con Fonzie.

Oltre a Happy Days, l’attrice è apparsa in altre serie tv: The Oath, Code Black, Designated Survivor, Reckless, Major Crimes, The office, True Blood, Homeland: caccia alla spia, Lie to me, Criminal Minds, Desperate Housewives, Bones, Cold Case: delitti irrisolti e Crossing Jordan.

Gavan O’Herlihy

Gavan O’ Herlihy è Charles “Chuck” Cunningham, il fratello maggiore di Richie e Joanie. Il suo personaggio appare in qualche puntata nelle prime stagioni perché frequenta il college e gioca a basket, ma poi scompare del tutto.

L’attore ha lavorato in molte serie televisive (Marcus Welby, Rich Man Poor Man, La donna bionica, Disneyland, L’uomo ragno, We’ll meet again, Matt Houston, I segreti di Twin Peaks, Star Trek: Voyager e Road to justice: Il giustiziere) e vari film (The Descent part 2, Seven Days of Grace e Butterfly man).

Myriam