Attori La casa nella prateria: ieri e oggi

La casa nella prateria (Little House on the Prairie) è una serie tv americana andata in onda tra il 1974 e il 1983.

Cast La casa nella prateria- foto m.naftemporiki.gr

Per chi non lo sapesse la serie è ispirata alla serie di romanzi di Laura Ingalls Wilder e vanta anche 6 lungometraggi per la televisione.

La casa nella prateria racconta le vicissitudini di una famiglia americana che vive in una fattoria di un piccolo paesino del Minnesota nel periodo 1870-1890.

In ben 9 stagioni e 204 episodi la serie tratta argomenti come il razzismo, l’alcolismo, le droghe, l’adozione, la morte e altre tematiche importanti ed evergreen.

Ma come saranno diventati i protagonisti della serie tv? Scopriamolo nella nostra carrellata di foto degli attori La casa della prateria: ieri e oggi!

Michael Landon

Michael Landon- foto momentodonna.it

Michael Landon è Charles Ingalls, capofamiglia e instancabile lavoratore. L’attore è anche produttore esecutivo della serie.

Dopo la serie, l’attore ha continuato a lavorare in televisione e al cinema. Tra le sue apparizioni più apprezzate ricordiamo Autostop per il cielo. Si è anche dedicato alla sceneggiatura e alla regia della Where Pigeons Go to Die.

Purtroppo Michael Landon è scomparso nel 1991 a 54 anni a causa di una grave malattia al pancreas.

Karen Grassle

Karen Grassle- foto pinterest.it

Karen Grassle è Caroline Quiner Ingalls, moglie di Charles e madre dei suoi figli. È una donna affabile sempre pronta ad ascoltare tutti.

L’attrice, dopo la serie tv, è apparsa in La signora in giallo, My greatest teacher, Wyatt Earp, Lasso e Tales of everyday magic e Driving Miss Daisy.

Melissa Sue Anderson

Melissa Sue Anderson- foto elciudadano.com

Melissa Sue Anderson è Mary Ingalls Kendall, la prima figlia di Charles e Caroline. La ragazza si ammala di scarlattina e perde la vista.

Dopo la serie, l’attrice ha lavorato in televisione con Detective per amore, La signora in giallo, Glitter, Hotel, Love Boat, Dark Mansions, Un giustiziere a New York, Memories of Manon, Alfred Hitchcock presenta, The Return of Sam McCloud, La legge di Burke, 1999 – Terremoto a New York, Partners, Thin Ice, Apocalypse – L’apocalisse e Marco Polo.

La ritroviamo al cinema con Chattanooga Choo Choo, Il club dei suicidi, Far North, estremo Nord, Looking Your Best, Zombie news, Manuel, le fils emprunté, Killer Lady, Crazy Eights, Marker 187 e Veronica Mars – Il film.

Melissa Gilbert

Melissa Gilbert- foto kids.screenweek.it

Melissa Gilbert è Laura Ingalls, secondogenita di Charles e Caroline e voce narrante dell’intera serie televisiva. È uno dei personaggi più amati della serie.

Dopo lo show, la giovane attrice ha collezionato un successo televisivo dietro l’altro: Le impronte della vita, Little House: Look Back to Yesterday, Little House: The Last Farewell, Segreti di famiglia, Little House: Bless All the Dear Children, Nel regno delle fiabe, Una scelta difficile, The Penalty Phase, Le signore della piovra, Tragica scommessa, Chameleons, Un giorno da dimenticare, Notti proibite, Il cuore di Joshua, Doppia identità, Donor – Esperimenti genetici, The Hidden Room, Stand by Your Man e Il volto confuso dell’assassino.

E ancora Disperatamente una donna, Istinto omicida, Cose da non dire, Insieme per vendetta, Flashback di un omicidio, Il seme dell’inganno, Against Her Will: The Carrie Buck Story, Il silenzio del testimone, Per amore della legge, Danielle Steel – C’era una volta una principessa, Babylon 5, Appuntamento sotto l’albero, Come un fulmine a ciel sereno, Schegge di memoria, Oltre i limiti, Murder at 75 Birch, Barbara Taylor Bradford – Le regole del cuore, Il tocco di un angelo, Il rumore degli angeli, Madri nel cuore, Le visioni di Donielle, Sanctuary, Providence, Presidio Med, Storyline Online, Il prezzo del successo, Al centro dell’uragano, La vita segreta di mio padre, Fat Actress, Settimo cielo, Nip/Tuck, Sacrifici del cuore, Danielle Steel – Porto sicuro, Lo spettacolo del Natale, Secrets and Lies e The Night Shift.

Al cinema, invece, la ritroviamo in film come Sylvester, Ice House, Lisa Picard is Famous e One Smart Fellow.

Lindsay e Sidney Greenbush

Lindsay e Sidney Greenbush- foto noidegli8090.com

Lindsay e Sidney Greenbush sono Carrie Ingalls, la sorella minore di Mary e Laura e una delle piccole di casa Ingalls.

Dopo la serie tv, le due sorelle sono apparse in alcune réclame pubblicitarie come Mattel e Kentucky Fried Chicken. Successivamente hanno intrapreso carriere diverse: Lindsay recitato in Matt Houston mentre Sidney ha lavorato in Hambone and Hillie. Le due attrici hanno scelto di ritirarsi a vita privata.

Wendi e Brenda Turnbaugh

Wendi e Brenda Turnbaugh- foto tvserial.it

Wendi e Brenda Turnbaugh sono Grace Ingalls, la piccola della famiglia Ingalls.

Le giovani attrici, dopo lo show, non hanno proseguito nel mondo dello spettacolo, fatta eccezione per qualche pubblicità.

Matthew Labyorteaux

Matthew Labyorteaux- foto graduatez.com

Matthew Labyorteaux è Albert Quinn Ingalls, il figlio adottivo degli Ingalls. Il personaggio appare dalla quinta all’ottava stagione, salvo poi ritornare come guest star nell’ultima stagione.

Dopo La casa nella prateria, l’attore ha continuato a lavorare in televisione e al cinema. Tra le sue apparizioni ricordiamo Simon & Simon, I ragazzi del computer, Autostop per il cielo, Storie incredibili, Lontana speranza, Dovevi essere morta, Hotel, Giudice di notte, Paradise, Un difficile addio e Due poliziotti a Palm Beach.

Victor French

Victor French- foto alchetron.com

Victor French è Isaiah Edwards, un uomo che ha molti problemi. La sua esistenza è schiacciata da depressione e alcolismo in seguito ad alcune tragedie personali che lo hanno travolto.

Dopo la serie tv, ritroviamo l’attore in televisione soltanto con Autostop per il cielo. L’attore è morto nel 1989 a causa di un cancro ai polmoni.

Bonnie Bartlett

Bonnie Bartlett- foto tvserial.it

Bonnie Bartlett è Grace Snider Edwards, moglie di Mr. Edwards. I due vanno via da Walnut Grove alla fine della terza stagione.

L’attrice, dopo la serie, ha recitato in molti film e serie televisive come Visions, La famiglia Bradford, ABC Afterschool Specials, California, Barney Miller, Lou Grant, V – Visitors, Dreams, Celebrity, Hotel, Nord e sud II, Il mago, Cuori senza età, A cuore aperto, Matlock, La signora in giallo, Oltre la legge – L’informatore, Voci nella notte, Avvocati a Los Angeles, Room for Two, Io volerò via, SeaQuest e The Faculty.

E ancora E.R. – Medici in prima linea, Stargate SG-1, Quell’uragano di papà, Crescere che fatica, The Practice – Professione avvocati, Once and Again, Squadra Med – Il coraggio delle donne, Firefly, Il tocco di un angelo, NCIS – Unità anticrimine, Huff, Boston Legal, General Hospital e Grey’s Anatomy.

Richard Bull

Richard Bull- foto howtodofor.com

Richard Bull è Nels Oleson, marito di Harriet, padre di Willie e Nellie e titolare dell’Oleson’s Mercantile Edil.

Dopo La casa nella prateria, l’attore ha lavorato in televisione con Detective per amore, Sara, California, A Death in California, Storie incredibili, It’s Garry Shandling’s Show, Hill Street giorno e notte, Houston Knights – Due duri da brivido, Autostop per il cielo, Quattro donne in carriera, Paradise, Where Pigeons Go to Die, E.R. – Medici in prima linea, Normal e Boss.

Lo ritroviamo al cinema con Sugar – Il giovane campione, Osso Bucco e Witless Protection. Purtroppo l’attore è scomparso nel 2014.

Katherine MacGregor

Katherine MacGregor- foto tvserial.it

Katherine MacGregor è Harriet Oleson, moglie di Nels e madre di Willie e Nellie.

Dopo lo show, l’attrice è apparsa nel corto The Lottery e nel programma Family Feud e ha continuato la sua carriera teatrale. Purtroppo ci ha lasciati il 2019 all’età di 93 anni.

Jonathan Gilbert

Jonathan Gilbert- foto tvserial.it

Jonathan Gilbert è Willie Oleson, figlio di Nels e Harriet Oleson e fratello di Nellie. È un ragazzino vivace e dispettoso.

Dopo la serie televisiva, l’attore si è dedicato alla beneficienza per un certo periodo di tempo ed è tornato nel mondo dello spettacolo dedicandosi al teatro.

Alison Arngrim

Alison Arngrim- foto pinterest.com

Alison Arngrim è Nellie Oleson Dalton, figlia di Nels e Harriet Oleson e sorella di Nels. È una ragazza snob con la tendenza a manipolare gli altri.

L’attrice, dopo lo show, ha continuato a lavorare in televisione con Fantasilandia e Love Boat e al cinema con I Married Wyatt Earp, Make the Yuletide Gay e Life Interrupted.

La Arngrim ha scritto un’autobiografia e porta avanti la causa per i malati di AIDS e per proteggere i bambini dagli abusi sessuali.

Charlotte Stewart

Charlotte Stewart- foto tvserial.it

Charlotte Stewart è Eva Beadle, un’insegnante della scuola Walnut Grove.

Dopo la serie televisiva, l’attrice ha lavorato molto in televisione con La famiglia Bradford, Febbre d’amore, Matlock, Autostop per il cielo, Coach, Tremors, I segreti di Twin Peaks, Beverly Hills 90210, L’altra faccia di Beverly Hills, Tremors 3: Ritorno a Perfection, Cold Case – Delitti irrisolti e Where’s My Sandwich?.

Karl Swenson

Karl Swenson- foto tvserial.it

Karl Swenson è Lars Hanson, la persona alla quale la famiglia Ingalls si rivolge in caso di bisogno di lavoro o vendita dei prodotti della fattoria.

Sfortunatamente Karl Swenson è scomparso nel periodo nel quale partecipava a La casa nella prateria nel 1978.

Dabbs Greer

Dabbs Greer- foto pinterest.es

Dabbs Greer è Robert Alden, il reverendo di Walnut Grove.

Dopo la serie, l’attore ha proseguito la sua carriera nel mondo della televisione con Starman, Le notti del lupo, Babysitter, Bonanza: The Next Generation, First Impressions, Pappa e ciccia, Ann Jillian, L’ispettore Tibbs, The Bradys, Avvocati a Los Angeles, Il cane di papà, La famiglia Brock, The Secret of Lost Creek, Rebel Highway, George & Leo, Ally McBeal, Spin City, Maybe It’s Me, Detective in corsia, In tribunale con Lynn e Lizzie McGuire.

Si è dedicato anche al cinema con Congiunzione di due lune, Tramonto, Uno sconosciuto alla porta, Chi ha ucciso Roger?, Piccoli campioni, Con Air e Il miglio verde. Purtroppo si è spento nel 2007.

Kevin Hagen

Kevin Hagen- foto hay.tv

Kevin Hagen è Hiram Baker, dottore e veterinario che rappresenta un punto di riferimento per la famiglia Ingalls e tutto il paesino.

Dopo La casa nella prateria, l’attore ha lavorato in General Hospital e Matlock. Purtroppo è scomparso nel 2005.

Dean Butler

Dean Butler- foto shvpl.info

Dean Butler è Almanzo Wilder, l’affettuoso marito di Laura e padre adottivo di Jenny.

L’attore, dopo la serie tv, è apparso in vari film e serie tv, tra le quali The New Gidget, Buffy l’ammazza vampiri, Shades of L.A., JAG – Avvocati in divisa, La signora in Giallo, Love Boat e Tequila e Bonetti.

Shannen Doherty

Shannen Doherty- foto tvserial.it

Shannen Doherty è Jenny Wilder, la bambina adottata da Laura e Almanzo dopo la morte di suo padre nella nona stagione.

Dopo La casa nella prateria, l’attrice ha avuto molto successo in televisione: Still the Beaver, Robert Kennedy, la sua storia e il suo tempo, The Other Lover, Autostop per il cielo, Fuorilegge, Vita col nonno, 21 Jump Street, Una famiglia come tante, Beverly Hills 90210, Forever Young, Ossessione d’amore, The Secret of Lost Creek, Parker Lewis, Miss video, un’inviata al College, Sesso bendato – In balia dell’assassino, Rebel Highway e L’amore travolgente di Margaret Mitchell.

E ancora Sospettati di omicidio, L’amica del cuore, L’uomo sbagliato, Caccia disperata, Streghe, Scuola diabolica per ragazze, Another Day, La battaglia di Mary Kay, Qualcuno nella notte, North Shore, S.O.S. – La natura si scatena, Un Natale a sorpresa, The Delphi Effect, The Lost Treasure of the Grand Canyon, 90210, Incontro con il pericolo, Growing the Big One, The Webventures of Justin & Alden, Suite 7, Witchslayer Gretl, The New Normal, Blood Lake – L’attacco delle lamprede killer, Un desiderio per Natale, No One Would Tell, BH90210 e Riverdale.

La ritroviamo al cinema con Morte apparente, Una pallottola spuntata 33? – L’insulto finale, Generazione X, Ectasy Generation, Scatti pericolosi, Jay & Silent Bob… Fermate Hollywood!, The Rendering, Domino, Burning Palms, Bukowski, Undateable John e Back in the Day.

Missy Francis

Missy Francis- foto tvserial.it

Missy Francis è Cassandra Cooper Ingalls, sorella di James e figlia adottiva degli Ingalls.

L’attrice, dopo lo show, ha proseguito per un po’ la scalata nel mondo dello spettacolo con alcune pubblicità, salvo poi diventare un reporter finanziario per Fox Business Network.

In tempi più recenti, invece, è apparsa in Hotel, Morningstar/Eveningstar, Un anno nella vita, Vivere nel terrore, ALF, Hardball e Il dittatore.

Merlin Olsen

Merlin Olsen- foto pinterest.co.kr

Merlin Olsen è Jonathan Garvey, marito di Alice e grande amico della famiglia Ingalls.

L’attore è stato un giocatore di football e ha proseguito la carriera artistica con la serie I ragazzi di padre Murphy. Purtroppo ci ha lasciati nel 2010.

Hersha Parady

Hersha Parady- foto tvserial.it

Hersha Parady è Alice Garvey, moglie di Jonathan e mamma di Andy. La donna muore nell’incendio della scuola per salvare il figlio di Mary.

Dopo lo show, l’attrice è apparsa in Kenan & Kel, Papà Noè, Gli uomini della mia vita, Gioco partita incontro e Courage, salvo poi dedicarsi al teatro.

Patrick Labyorteaux

Patrick Labyorteaux- foto pinterest.de

Patrick Labyorteaux è Andy Garvey, figlio di Jonathan e Alice Garvey. È uno degli amici di infanzia di Laura.

Dopo la serie ritroviamo l’attore in Love Boat, Il principe di Bel-Air, Summer School – Una vacanza da ripetenti, Gioco mortale, Schegge di follia, 21 Jump Street, Ski School – Scuola di sci, Paradise, Ghoulies III – Anche i mostri vanno al college, Tre ragazzi ninja, Scuba School – Che coraggio ragazzi!, A Father for Charlie, Hope & Gloria, Uno sconosciuto accanto a me e Too Something.

E ancora in Lois & Clark – Le nuove avventure di Superman, The Last Frontier, Living Single, Hollywood Palms, Redemption of the Ghost, Prima o poi divorzio!, NCIS – Unità anticrimine, JAG – Avvocati in divisa, Senza traccia, Wildfire, Melancholy Baby, CSI: Scena del crimine, Yes Man, Catastrofe annunciata, In My Sleep e 2012: Ice Age.