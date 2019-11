Da spin-off di Grey’s Anatomy a serie seguitissima è stato un attimo per Private Practice, lo show che segue le vicende della dottoressa Addison Montgomery.

In 6 stagioni Private Practice ci ha portato nel cuore pulsante della clinica privata Oceanside – Wellness Group di Los Angeles.

L’ex moglie di Derek Shepherd e i suoi colleghi hanno emozionato il pubblico con casi clinici, relazioni, affari di famiglia e colpi di scena.

Ma come saranno diventati i suoi protagonisti? Scopriamolo nella nostra carrellata degli attori Private Practice: ieri e oggi!

Kate Walsh

Kate Walsh è Addison Montgomery, ex moglie di Derek Shepherd e chirurgo neonatale, ostetrica e ginecologa della clinica Oceanside – Wellness Group.

Dopo aver perso la possibilità di primario del Seattle Grace Hospital, la Montgomery decide di andare a lavorare per i suoi amici di università, Sam e Naomi Bennett.

L’attrice, dopo la serie, ha lavorato in varie serie (Fargo, Bad Judge, Undateable, 13 Reasons Why e The Umbrella Academy) e qualche film (Scary Movie V, Just Before I Go, Any Day , Estate a Staten Island, The Silent Man, Girls Trip e A Modern Family).

Audra McDonald

Audra McDonald è Naomi Bennett, endocrinologa e specialista della fertilità, capo della clinica e migliore amica di Addison.

Dopo la fine della serie, salvo qualche comparsata successiva, l’attrice si è dedicata al teatro tra Brodway e Londra.

Tra i suoi maggiori successi teatrali ricordiamo il musical Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street per cui ha vinto un Emmy nel 2015.

Taye Diggs

Taye Diggs è Sam Bennett, cardiologo, ex-marito di Naomi e interesse amoroso di Addison per un paio di stagioni.

Dopo Private Practice, l’attore ha lavorato in televisione con New Girl, Murder in the First, Empire e NCIS – Unità anticrimine e al cinema con L’amore in valigia, The Best Man Holiday, Cate McCall – Il confine della verità e Come far perdere la testa al capo.

Amy Brenneman

Amy Brenneman è Violet Turner, psichiatra della clinica e autrice del libro che da il nome all’intera serie Private Practice.

L’attrice, dopo la serie, ha continuato a lavorare in televisione con Reign, The Leftovers – Svaniti nel nulla, No Tomorrow e Goliath. È apparsa anche al cinema con The Face of Love e Words and Pictures.

Tim Daly

Tim Daly è Pete Wilder, un infettivologo e medico naturopata che lavora presso la clinica privata e grande amore di Violet.

Dopo avere la serie, l’attore è apparso in televisione in The Mindy Project, Hot In Cleveland e Madam Secretary.

Paul Adelstein

Paul Adelstein è Cooper Friedman, pediatra della clinica, migliore amico di Violet e futuro marito di Charlotte.

Dopo la serie ha lavorato in televisione con Scandal, Girlfriends’ Guide to Divorce, Chance, Brooklyn Nine-Nine, Get Shorty, Imposters, I Feel Bad e Chicago P.D. e in televisione con Da tre a zero e Mothers and Daughters.

KaDee Strickland

KaDee Strickland è Charlotte King, ambizioso capo del reparto di chirurgia del St. Ambrose Hospital e futura moglie di Cooper.

Dopo Private Practice, l’attrice è apparsa in qualche serie televisiva come Secrets and Lies, The Player, Shut Eye e Doubt.

Chris Lowell

Chris Lowell è Dell Parker, addetto alla reception e studente di ginecologia e ostetricia. Esce di scena dopo appena 3 stagioni.

L’attore, dopo la serie, è stato impegnato con la televisione (Enlisted, Graves e Glow) e il cinema (The Help, Love and Honor, Brightest Star e Veronica Mars – Il film).

Brian Benben

Brian Benben è Sheldon Wallace, psichiatra della clinica e spesso consigliere dei colleghi della clinica privata.

Dopo la serie televisiva, l’attore è apparso in un cameo della sit-com Grace & Frankie su Netflix e nelle serie tv Roadies e Imposters.

Caterina Scorsone

Caterina Scorsone è Amelia Shepherd, neurochirurgo e sorella di Derek Shepherd preso in prestito da Grey’s Anatomy.

Dopo Private Practice, infatti, l’attrice è entrata in pianta stabile nel drama medical Grey’s Anatomy ed è apparsa nel film The November Man.

Benjamin Bratt

Benjamin Bratt è Jake Reilly, endocrinologo esperto in riproduzione e infertilità che tenta di aiutare Addison ad avere un bambino.

L’attore, dopo Private Practice, ha lavorato alla serie 24: Live Another Day ed è apparso nei film Snitch – L’infiltrato, Un poliziotto ancora in prova, Special Correspondents, The Infiltrator, Doctor Strange e La fratellanza.

Myriam