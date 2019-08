Attori Settimo cielo: ieri e oggi

La serie tv Settimo cielo (7th Heaven) ha conquistato il cuore dei telespettatori con ben undici stagioni incentrate sulle vicende della famiglia del reverendo Camden.

Il reverendo Eric Camden, sua moglie Annie e i loro sette figli (Matt, Mary, Lucy, Simon, Ruthie e i gemelli Sam e David) restituiscono una visione religiosa e puritana della vita di tutti i giorni.

Tra i primi amori, il desiderio di ribellione e le tematiche più delicate come il bullismo, le dipendenze e il vandalismo, la routine della famiglia diventa interessante.

Passo dopo passo i protagonisti della serie ci hanno fatto scoprire cose nuove e visioni diverse e ci hanno fatto crescere. Ma come saranno diventati gli attori di Settimo cielo?

Non ci resta che scoprire come sono gli attori di Settimo cielo: ieri e oggi!

Stephen Collins

Stephen Collins è il reverendo Eric Camden, capofamiglia e ministro della Glen Oak Community Church da 25 anni.

Il personaggio è presente nella vita dei ragazzi e si prodiga per la comunità, cercando di fare sempre la cosa giusta.

Dopo la serie, l’attore è apparso in altre serie tv come Private Practice, No Ordinary Family, Scandal, Devious Maids e Revolution. Ha fatto perdere le sue tracce quando è stato accusato di pedofilia nel 2014.

Catherine Hicks

Catherine Hicks è Annie Mae Camden, moglie di Eric e punto di riferimento per i suoi sette figli e i loro amici.

L’attrice ha continuato la sua carriera con diversi film: The Dog Who Saved Easter, A Christmas Wedding Date e A Christmas Reunion e The Legend of Alice Flagg.

Barry Watson

Barry Watson è Matt, il primogenito della famiglia Camden. Appare sin da subito premuroso con i fratelli e responsabile, ma non riesce a tenersi un lavoro e desidera vivere da solo.

Matt è il primo a sposarsi con Sarah e il primo della famiglia ad andare al college (Columbia University) per diventare un ostetrico-ginecologo.

Dopo la serie è apparso in molte serie tv come Gossip Girl, Samantha chi?, Hart of Dixie, Masters of Sex, Murder in the First e Date my Dad.

Jessica Biel

Jessica Biel è Mary, la sorella minore di Matt e la figlia più grande di Eric e Annie. Il suo personaggio passa dal voler diventare una giocatrice di basket al desiderio di diventare pompiere.

Mary decide di non andare al college, ma non riesce a mantenere un lavoro e frequenta cattive compagnie. La famiglia decide di mandarla dai nonni paterni, ma da quel momento si saprà meno della sua vita.

In una delle sue apparizioni, poi, si scopre che Mary si è sposata con Carlos e aspetta un bambino.

Dopo la serie tv, Jessica Biel ha avuto molto successo con New Girl, Io vi dichiaro marito e… marito, Appuntamento con l’amore, Capodanno a New York, Total Recall – Atto di forza, I bambini di Cold Rock, Hitchcock e Quello che so sull’amore.

Beverley Mitchell

Beverley Mitchell è Lucy, la sorella minore di Mary e l’unica a seguire la strada paterna per diventare un ministro della Chiesa.

Il suo personaggio è stato sempre molto emotivo ed empatico e, dopo aver avuto molti ragazzi, sposa Kevin Kinkirk e dà alla luce una bambina.

Dopo Settimo Cielo, l’attrice è apparsa in La vita segreta di una teenager americana, The Dog Who Saved Easter, Hollywood Darlings e Taken Too Far.

David Gallagher

David Gallagher interpretava Simon, il secondo figlio maschio di Eric e Annie. Nelle prime stagioni il suo personaggio viene descritto come interessato ai soldi, alla magia e alle auto.

Simon investe accidentalmente un ragazzo ed Eric pensa di aiutarlo facendolo diplomare prima e permettendogli di partire per il college.

Dopo la serie, l’attore è apparso in Il ritratto di Dorian Gray, Bones, Smallville, The Vampire Diaries, CSI – Scena del crimine, Vegas e Criminal Minds.

Mackenzie Rosman

Mackenzie Rosman è Ruthie, la “piccola peste” della famiglia Camden, almeno fino all’arrivo dei gemelli David e Sam.

Il suo personaggio è precoce, acuto e intuitivo e infatti Ruthie si diploma addirittura un anno di anticipo a 17 anni.

Dopo la serie, la giovane attrice ha recitato in La vita segreta di una teenager americana e Ghost Shark.

Lorenzo e Nikolas Brino

Lorenzo e Nikolas Brino sono Sam e David, gli ultimi arrivati in casa Camden (episodio 14 della terza stagione).

Dopo Settimo Cielo, però, né Lorenzo né Nikolas hanno continuato la loro carriera nel mondo dello spettacolo.

Tyler Hoechlin

Tyler Hoechlin interpretava Martin Brewer, figlio unico di un marine. Non ha mai conosciuto sua madre ed è stato accudito dalla zia Betsy.

Martin si trasferisce a casa Camden quando la zia vuole trasferirsi insieme a lui a New York, ma nella decima stagione mette incinta una ragazza.

Dopo la serie, l’attore è apparso nelle serie tv CSI: Miami, Castle, Lincoln Heights, Teen Wolf, Supergirl e nei film Libera uscita, Tutti vogliono qualcosa e Cinquanta sfumature di rosso.

Haylie Duff

Haylie Duff interpretava Sandy Jameson, la ragazza che aspettava un bambino da Martin. È solo allora che decide di diventare cristiana.

L’attrice ha recitato in molti film e serie tv, tra i quali La vita segreta di una teenager americana, L’amore trova casa e Il gioco della vendetta.

Ashlee Simpson

Ashlee Simpson è Cecilia Smith, una delle fidanzate di Simon al liceo. L’attrice è apparsa in serie tv come Melrose Place e CSI: New York e film come Pawn Shop Chronicles.

Adam LaVorgna

Adam LaVorgna è Robbie Palmer, uno dei fidanzati di Marie e poi di Lucy. Conosce la sorella più grande quando tutti e due vengono condannati a raccogliere i rifiuti.

Si trasferisce dai Camden quando non ha una casa in cui stare e successivamente va in Florida per aiutare sua madre malata.

L’attore è apparso in diverse serie tv: Law & Order: Il verdetto, Law & Order: Criminal Intent, Cold Case e CSI: Miami.

Sarah Thompson

Sarah Thompson è Rose Taylor, un’altra fidanzata di Simon che torna a più riprese nel corso delle stagioni.

Il suo personaggio fa pressioni su Simon affinché lui le chieda di sposarlo e, anche se si fidanzano ufficialmente nella decima stagione, alla fine i due non si sposeranno.

Dopo Settimo cielo, l’attrice è apparsa in varie serie televisive come Senza Traccia, House, Taking Chance e All My Family e diversi film quali Break, Babysitter Wanted, Hansie, Brooklyn’s Finest, A Nanny for Christmas e Cruel Intentions.

Carlos Ponce

Carlos Ponce è Carlos Rivera, il marito di Mary. L’attore è apparso in Baciati dalla sfortuna, L’isola delle coppie, Lipstick jungle, Cristela e Devious Maids.

Geoff Stults

Geoff Stults è Ben Kinkirk, il fratello di Kevin ed ex fidanzato di Mary. Entra a far parte della serie come compagno di tirocinio per i vigili del fuoco di Mary.

L’attore ha recitato in varie serie tv (October Road, Happy Town, How I Met Your Mother, Mad Love, Bones, Grace and Frankie e Zoo) e qualche film (Ti odio, ti lascio, ti…, Lei è troppo per me e J.Edgar).

George Stults

George Stults è Kevin Kinkirk, il fratello di Ben. È un agente di polizia che lavora in un aeroporto di New York e vive una relazione a distanza con Lucy prima di trasferirsi a Glen Oak e sposarla.

L’attore è apparso nelle serie tv The Finder e Melissa & Joey e nei film Hydra, Borderline Murder, Necrosis e I’m Not Ready for Christmas.

Rachel Blanchard

Rachel Blanchard è Roxanne Richardson, la collega di Kevin che suscita grande gelosia in Lucy. Alla fine confessa che partirà per l’Iraq.

L’attrice ha lavorato a varie serie tv come Joey, Call Me Fitz, Flashpoint, Legit, Psych, Fargo e You Me Her e in diversi film quali Toy Boy, Dark Hearts, Overnight e My Uncle Rafael.

Jeremy London

Jeremy London è Chandler Hampton, il pastore che sostituisce Eric quando viene operato a cuore aperto e decide di farsi da parte.

Dopo la serie, l’attore ha recitato in serie tv come Crossing Jordan, Strokes, Ba’al, Do You Know Me, Tell Me You Love Me – Il sesso e nei film Kiss Me Again, Next of Kin, The Grift e The Divided.

Scotty Leavenworth

Scotty Leavenworth è Peter Petrowski, un vicino dei Camden e fidanzatino di Ruthie. Il giovanissimo attore è apparso nelle serie televisive di successo Bones e Desperate Housewives.

Myriam