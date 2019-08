Attori Sex And The City: ieri e oggi

Sono passati 15 anni da quando abbiamo dovuto salutare Carrie, Miranda, Charlotte e Samantha, le quattro protagoniste della serie cult Sex And The City.

A dire la verità avremmo voluto seguire ancora la rubrica di Carrie Bradshaw e la ricerca del grande amore delle ragazze più cool di Manhattan tra amori fugaci, feste e lustrini.

Forse il tanto sospirato sequel della serie non arriverà, ma possiamo tornare indietro con i ricordi guardando le foto degli attori di Sex And The City ieri e oggi. Come sono cambiati?

Sarah Jessica Parker

Carrie è la protagonista di Sex And The City e la voce narrante di ogni episodio, costruito a regola d’arte intorno a un argomento diverso della sua rubrica rosa.

Con i suoi riccioli ribelli, la sua allegria e il suo amore per la moda il personaggio di Sarah Jessica Parker ha conquistato New York e il cuore del suo grande amore, Mister Big.

Dopo la serie, l’attrice è apparsa nei remake di Sex And The City, Glee, Divorce e diversi film (es. La neve nel cuore, Capodanno a New York e Tutte le strade portano a Roma).

Kim Cattral

La più matura del gruppo è Samantha Jones, un’esperta di pubbliche relazioni sia sul lavoro che sul piano sentimentale.

Kim Cattral ha interpretato per anni una donna che ama sedurre e che vive liberamente il sesso, salvo poi capitolare con il giovane Jerrod.

Dopo la serie, Kim si è concentrata più sul cinema con i film Ice Princess – Un sogno sul ghiaccio, L’uomo nell’ombra e Monica Velour – Il grande sogno.

Kristin Davis

Kristin Davis interpreta una gallerista perfezionista e tradizionalista alla perpetua ricerca dell’amore vero e perfetto come quello delle favole.

Il suo primo Principe Azzurro, il cardiologo Trey Mac Dougal, si rivela un abbaglio, ma fortunatamente trova l’uomo ideale nel suo avvocato divorzista Harry Goldenblatt.

Dopo la serie, Kristin appare nei film Of Two Minds, Conciati per le feste, L’isola delle coppie, Viaggio nell’isola misteriosa e nella serie Bad Teacher.

Cynthia Nixon

Cynthia Nixon veste i panni di Miranda Hobbes, un avvocato di successo che si trova a fare i conti con un mondo ancora troppo maschilista.

Nonostante il suo atteggiamento fiero e deciso, Miranda capitola tra le braccia del barista Steve Brady e cambia per amor suo.

Dopo Sex and the City, l’attrice ha lavorato sia per il cinema che per la televisione: A Quiet Passion, Innamorarsi a Manhattan, Dr. House – Medical Division, Law & Order: Criminal Intent e altri.

Chris Noth

Il nome di Mister Big viene rivelato soltanto nelle ultime battute di Sex and the City, eppure Chris Noth è il grande amore di Carrie.

Tra tira e molla continui, il facoltoso finanziere si rivela incostante e incapace di soddisfare le aspettative sentimentali della protagonista. Soltanto alla fine apre gli occhi e capisce che la donna giusta per lui è sempre stata Carrie.

Chris Noth ha avuto successo interpretando tra gli altri il detective Mike Logan in Law & Order – I due volti della giustizia e il Governatore dello Stato dell’Illinois e marito di Alicia, Peter Florrick, in The Good Wife.

David Eigenberg

David Eigenberg ha vestito i panni di Steve Brady, il barista conosciuto da Miranda durante una lite telefonica con Carrie. Tra i due scocca la scintilla, ma sono destinati a vivere una relazione minata dai loro diversi stili di vita.

L’attore ha traslocato prima in ER, NCIS, Private Practice e Castle e successivamente nella caserma 51 della serie Chicago Fire.

Willie Garson

Willie Garson ha portato sul piccolo schermo Stanford Blatch, il migliore amico gay di Carrie che lavora come talent scout. È l’unico personaggio secondario a cui si da spesso risalto nella serie.

L’attore ha recitato nella serie White Collar e nei film Innamorarsi a Manhattan, Incinta o… quasi e Una notte in giallo.

Evan Handler

Evan Handler è Harry Goldenblatt, l’avvocato divorzista che aiuta Charlotte a spuntarla sulla suocera e a credere di nuovo nell’amore.

Dopo la serie, però, Evan Handler è diventato famoso soprattutto per il ruolo di Charlie Runkle nella serie Californication.

John Corbett

John Corbett ha vestito i panni di Aidan Shaw, un giovane e talentuoso design di mobili con cui Carrie ha una lunga storia d’amore che termina prima a causa del suo tradimento con Mr. Big e dopo per la sua insicurezza.

L’attore statunitense ha recitato in diversi film, tra cui 5 appuntamenti per farla innamorare e Il mio grosso grasso matrimonio greco.

Jason Lewis

Jason Lewis ha prestato il volto al modello e attore Jerry/Smith Jerrod, il ragazzo che fa innamorare Samantha. Jerrod resta al fianco di Samantha anche dopo un tradimento da parte di lei e il cancro al seno.

Forse qualcuno lo avrà riconosciuto anche nelle serie Streghe, Brothers & Sisters, CSI: Scena del crimine e How I Met Your Mother.

Ron Livingston

Ron Livingston interpreta Jack Berger, uno scrittore poco ispirato, stanco e isterico con cui Carrie vive una breve storia d’amore.

I due si lasciano dopo che Berger scopre che il libro della sua fidanzata ha avuto successo all’estero mentre il suo è stato un insuccesso.

Ron è un volto noto del piccolo e del grande schermo: Dr. House – Medical Division, Boardwalk Empire – L’impero del crimine, L’evocazione – The Conjuring, Come ti rovino le vacanze e altri.

James Remar

Richard Wright (interpretato da James Remar) è un ricco magnate alberghiero con cui Samantha ha una relazione fisica che sfocia nel sentimento. Le bugie e i tradimenti la porteranno ad allontanarsi.

Tra le serie tv a cui ha partecipiamo ci sono Dexter, Hatfields & McCoys e Grey’s Anatomy mentre tra i film ci sono Il mai nato, Red, X-Men – L’inizio e Django Unchained.

Kyle MacLachlan

Kyle MacLachlan ha vestito i panni di Trey Mac Dougal, il primo marito di Charlotte che nasconde prima problemi di impotenza e poi il disinteresse a costruire una famiglia.

L’attore è un volto noto a tutti gli appassionati di Law & Order – Unità vittime speciali, How I Met Your Mother, Desperate Housewives, The Good Wife, Agents of S.H.I.E.L.D. e Portlandia.

Mario Cantone

Il personaggio di Mario Cantone è l’amico gay di Charlotte, conosciuto nel corso dell’organizzazione del suo matrimonio con Trey. Torna a più riprese nella serie con il suo spirito critico e il suo atteggiamento sicuro.

L’attore ha recitato anche nelle serie Men in Trees, Toadalees e Hindsight.

Michail Baryšnikov

Michail Baryšnikov interpreta Aleksandr Petrovsky, un artista russo romantico che affascina Carrie e la porta sé a Parigi. L’amore per il suo lavoro lo porterà a trascurarla e a farla tornare tra le braccia di Mr. Big.

L’attore e ballerino sovietico naturalizzato statunitense ha recitato in Due vite, una svolta, Il sole a mezzanotte e Giselle (The Dancers).

Myriam