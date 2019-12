Carinissima e super forzuta. Chi non ricorda Super Vicki? Il robot bambina ci ha tenuto compagnia per 4 stagioni e ha continuato a conquistare l’attenzione anche dopo.

Cast Super Vicki- foto mediahd.me

Super Vicki o Small Wonder è una sitcom geniale ideata da Howard Leeds e prodotta negli anni ’80 (tra il 1985 e il 1989).

Tutto ruota intorno a Vicky, un robot bambina progettato e costruito da Ted Lawson con l’obiettivo di assistere i bambini portatori di handicap.

Ted, Joan e Jamie Lawson vivono con Vicky (V.I.C.I. o meglio Voice Input Child Identicant), spiegando a tutti che si tratta di una figlia adottiva.

Vicky frequenta la scuola e si comporta quasi sempre come una bambina normale, ma riesce ad attirare l’attenzione dei Brindle, i vicini invadenti dei Lawson.

L’impianto comico e narrativo è incentrato per l’appunto dai tentativi di Vicky di comportarsi come una bambina e della famiglia di nascondere tenere nascosta la sua vera natura.

Ma come saranno diventati i protagonisti della sitcom? Scopriamo come sono gli attori Super Vicki: ieri e oggi!

Tiffany Brissette

Tiffany Brissette- foto gizzeta.it

Tiffany Brissette è Vicky, la protagonista della sitcom geniale. È una bambina di 10 anni, ma è un robot creato da Ted Lawson.

Il robot bambina veloce e forte, possiede una presa elettrica sotto il braccio destro e un pannello di accesso sulla sua schiena, dorme dentro un armadio e viene disattivata con un colpo sulla testa.

Dopo la sitcom, l’attrice ha lavorato in televisione con serie e film: New Love – American Style, Le avventure di Teddy Ruxpin, Fun House, Teen Win, Lose or Draw, E giustizia per tutti, Beanpole e Parker Lewis.

Tiffany Brissette ha deciso di abbandonare il mondo della recitazione e diventare un’infermiera.

Dick Christie

Dick Christie- foto tvserial.it

Dick Christie è Ted Lawson, creatore di Vicki, padrone di casa e ingegnere presso la United Robotronics.

Dopo lo show, l’attore è apparso in varie serie televisive come Who’s the Boss?, Days of Our Lives, Hunter, Mama’s Family, California, Newhart, Cuore e batticuore, The Waltons e I Roper.

È stato impegnato anche nella longeva serie americana Beautiful e nella sceneggiatura della pellicola Molly.

Marla Pennington

Marla Pennington- foto indiatimes.com

Marla Pennington è Joan Lawson, moglie di Ted, madre di Jamie e madre putativa della piccola robot Vicky. La donna accoglie Vicky in casa e la tratta come se fosse realmente umana.

L’attrice, dopo la sitcom, ha abbandonato un po’ la recitazione, salvo poi apparire insieme ad alcuni suoi colleghi in The Morning Show with Mike and Juliet.

Marla Pennington si è dedicata ad altro e negli Stati Uniti è diventata famosa anche per le ricette che pubblica su diversi giornali.

Jerry Supiran

Jerry Supiran- foto toysandgeek.fr

Jerry Supiran è Jamie Lawson, figlio di Ted e Joan nonché “fratello maggiore” della piccola Vicky.

Dopo qualche apparizione televisiva e la sitcom Super Vicki, però, il giovanissimo attore non ha preso più parte ad alcuno show televisivo, radiofonico o cinematografico.

William Bogert

William Bogert- foto tvserial.it

William Bogert è Brandon Brindle, marito di Bonnie, padre di Harriet e capo di Ted Lawson. È diventato il capo di Ted grazie alla capacità di rubargli le idee.

Dopo Super Vicki, l’attore ha lavorato in vari film e serie tv come The Flying Scissors, Gli invisibili, When the moon was twice as bi, Law & Order: unità speciale, Una mamma per amica, Hope & Faith e Chappelle’s Show.

Edie McClurg

Edie McClurg- foto youmovies.it

Edie McClurg è Bonnie Brindle, moglie di Brandon e madre di Harriet. Il suo personaggio, però, lascia la serie alla fine della seconda stagione.

Dopo Super Vicki, l’attrice è apparsa in televisione con Sabrina, vita da strega, Settimo cielo, Hannah Montana, Desperate Housewives e Due uomini e mezzo e al cinema con Una strega chiamata Elvira, La tenera canaglia, In mezzo scorre il fiume, Rollerblades – Sulle ali del vento, Assassini nati – Natural Born Killers, Casper – Un fantasmagorico inizio e Flubber – Un professore tra le nuvole.

Edie McClurg è anche doppiatrice e la sua voce la ritroviamo nella serie tv Ecco Pippo! e nei film A Bug’s Life – Megaminimondo, La sirenetta II – Ritorno agli abissi, Mucche alla riscossa, Cars – Motori ruggenti, Cars 2, Ralph Spaccatutto e Frozen – Il regno di ghiaccio.

Emily Schulman

Emily Schulman- foto enlinea.pe

Emily Schulman è Harriet Brindle, figlia dei vicini di casa dei Lawson e follemente innamorata di Jamie Lawson.

Il personaggio di Harriet Brindle è talmente travolgente da fare vincere alla giovane attrice due volte il Youth in Film Award.

L’attrice, dopo lo show, è apparsa in qualche programma televisivo come Hotel, Mr. Belvedere, Alf e Blue Jeans.

Tra le sue ultime apparizioni prima di diventare agente di commercio ricordiamo la serie Christy e i film Troop Beverly Hills e Caddie Woodlawn.

Alice Ghostley

Alice Ghostley- foto tvserial.it

Alice Ghostley è Ida Mae Brindle, sorella di Brandon Brindle. È una donna diretta e invadente, molto simile a Bonnie.

Dopo la sitcom, l’attrice ha lavorato al cinema con La strana coppi a 2 e in televisione con Quattro donne in carriera, Evening Shade, Sabrina, vita da strega e Dharma & Greg. Purtroppo è scomparsa nel 2007.

Paul C. Scott

Paul C. Scott- foto pinterest.cl

Paul C. Scott è Reggie Williams, il migliore amico di Jamie.

Dopo la sitcom, il giovane attore ha lavorato in 227 e Baywatch Night, salvo poi abbandonare ogni velleità artistica nel 1996.