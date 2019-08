Attori Will & Grace: ieri e oggi

Will & Grace è stata una delle serie più divertenti della tv e il suo umorismo ha trattato molti temi sul piccolo schermo.

Chi ha amato Will & Grace sente la mancanza di uno sviluppo del finale della decima stagione e soffre di un addio forzato a una serie sui generis che ha normalizzato la tematica delle relazioni omosessuali in tv.

La situation comedy creata da David Kohan e Max Mutchnick è tornata dopo undici anni di assenza con un revival che annulla il finale della serie tv.

Tra chi ha apprezzato il nuovo progetto e chi rimpiange la vecchia verve, il revival ha avuto il merito di darci un assaggio di come sono diventati gli attori di Will & Grace.

Certo non tutti sono tornati nei ruoli che li hanno resi più o meno noti al piccolo schermo, ma è già un inizio. Scopriamo gli attori di Will & Grace: ieri e oggi.

Eric McCormack

Eric McCormack è Will Truman, avvocato omosessuale di successo e migliore amico di Grace (conosciuta alla Columbia University).

Will ha un’ossessione per l’abbigliamento, l’arredamento e la pulizia, ma sa essere un amico leale che rinuncia a tutto per il bene degli altri e soprattutto di Grace.

L’attore è apparso in molti film (Alien Trespass, My One and Only, Textuality, Knife Fight, Barricade, La casa dei sogni e altri) e serie di successo (The Andromeda Strain, Trust Me, Law & Order – Unità vittime speciali, La complicata vita di Christine, Perception, Full Circle, The Mysteries of Laura e altri).

Debra Messing

Debra Messing è Grace Adler, un’arredatrice d’interni e titolare della “Grace Adler Designs”, nonché capo dell’eccentrica Karen.

È la migliore amica di Will e coinquilina per la maggior parte della serie. Non saprebbe vivere senza Will, ma a volte il suo narcisismo prevale sui sentimenti che prova per lui.

L’attrice è apparsa in vari film come Le regole del gioco, Purple Violets, The Women, Nothing Like the Holidays, Like Sunday, Like Rain e Searching e serie tv come The Starter Wife, Law & Order – Unità vittime speciali, Smash e The Mysteries of Laura.

Megan Mullally

Megan Mullally è la ricchissima e snob Karen Walker, moglie del ricco e obeso Stanley Walker e assistente di Grace.

Karen beve anche durante l’orario di lavoro e manda giù un bel po’ di pillole, ma si rivela un’amica disponibile e generosa. Infatti ha scelto di lavorare alla “Grace Adler Designs” senza incassare gli assegni dello stipendio.

L’attrice ha lavorato a tutto tondo nel mondo del cinema, della televisione e del doppiaggio: 30 Rock, Children’s Hospital, Happy Endings, Parks And Recreation, Sofia La Principessa, The Megan Mullally Show e altri.

Sean Hayes

Sean Hayes è Jack McFarland, un aspirante attore apertamente gay e libertino che si diverte a prendere in giro Will. In realtà è Jack che ha aiutato Will a fare coming out.

Nel corso degli anni ha cambiato molti lavori, da attore di spettacoli teatrali a insegnante di recitazione fino ad arrivare a diventare il conduttore del talk show “Talk Jack”.

L’attore si è dato al cinema (Soul Men, I tre marmittoni e altri), alla televisione (30 Rock, Smash, Sean Saves the World, The Millers, The Comeback e altri) e al doppiaggio (Emoji – Accendi le emozioni, Rapunzel: La serie e altri).

Shelley Morrison

Rachel Mitrani, alias Shelley Morrison, è Rosario Salazar, la cameriera bistrattata di Karen. Sposa Jack per avere la cittadinanza americana e asseconda le follie della sua “signora”.

L’attrice ha combattuto contro la malattia molte volte e forse per questo ha deciso di non tornare nel revival della serie televisiva.

Harry Connick Jr.

Harry Connick Jr. è Leo, un medico in viaggio con Medici senza frontiere che sposa Grace nella quinta stagione e la tradisce durante un viaggio in Cambogia.

Leo e Grace divorzieranno, ma avranno una liaison che li porterà ad avere una figlia e a crescerla insieme.

L’attore si è dedicato alla musica senza trascurare il cinema e la televisione. Tra le sue partecipazioni tv ricordiamo Nashville e Kevin Can Wait.

Bobby Cannavale

Bobby Cannavale è Vince D’Angelo, un poliziotto italoamericano e unico grande amore di Will. Dopo una relazione lunga e una pausa di riflessione, lui e Will adotteranno e cresceranno un figlio.

L’attore è stato impegnato al cinema (The Take – Falso indizio, Tonya, Jumanji – Benvenuti nella giungla e The Irishman) e in televisione (Una banda allo sbando, Law & Order – I due volti della giustizia, Cold Case – Delitti irrisolti, Cupid, Louie, Marry Me, Blue, Mr. Robot, Homecoming e Angie Tribeca).

Woody Harrelson

Woody Harrelson è Nathan, vicino di casa e ragazzo di Grace tra la terza e la quarta stagione. La relazione sembra andare a gonfie vele fino a quando lui non decide di troncarla.

L’attore non è l’unico volto noto a fare capolino nella serie tv, ma forse è l’unico a essere una presenza più costante.

Tra i suoi lavori dopo Will & Grace ricordiamo Non è un paese per vecchi, Sette anime, Hunger Games, Lost in London, The War – Il pianeta delle scimmie, Solo: A Star Wars Story, Venom, Highwaymen – L’ultima imboscata e Zombieland per il cinema e Game Change e True Detective per la tv.

