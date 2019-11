Ben Affleck star di Hypnotic, il nuovo film di Robert Rodriguez

Ben Affleck tornerà sul grande schermo con il ruolo da protagonista nel nuovo thriller di Robert Rodriguez intitolato Hypnotic.

Hypnotic sarà un cambio di genere per Robert Rodriguez dopo la parentesi fantascientifica di Alita e un nuovo progetto per Ben Affleck dopo la recente ricaduta nell’alcol e il periodo di riabilitazione.

Il progetto scritto dallo sceneggiatore e regista a quattro mani con Max Borenstein (autore degli script di Godzilla e Kong: Skull Island) fornirà ad Affleck quel genere di storie in cui da sempre mostra il meglio di sé.

La pellicola sarà incentrata sulle vicende di un detective alle prese con una serie di rapine impossibili e una vita privata al tracollo.

Il personaggio sarà tormentato dalla sparizione di sua figlia e finirà per essere coinvolto in un programma segreto del governo.

La produzione vanterà un budget da 80 milioni di dollari e un lavoro congiunto di due case cinematografiche, la Solstice Studios e la Studio 8.

Dal canto suo, Jeff Robinov di Studio 8 ha commentato la decisione di collaborare a Hypnotic: “Lavorare con Ben sui suoi progetti di grande successo, come Argo e The Town, mi ha permesso di vedere come la sua versatilità e creatività l’abbiano reso uno dei più talentuosi filmmaker, dietro e davanti alla camera. È un thriller pieno di suspense e so che lui e Robert faranno insieme un grande film”.

Le riprese della pellicola inizieranno soltanto in primavera 2020 a causa degli impegni dell’attore con The Last Duel di Ridley Scott e Deep Water di Adrian Lyne.

