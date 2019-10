Beverly Hills Cop 4 si farà. Parola di Eddie Murphy!

Beverly Hills Cop 4 si farà. Eddie Murphy ha confermato il suo ritorno nel ruolo di Axel Foley subito dopo le riprese de Il principe cerca moglie 2.

Eddie Murphy sarà di nuovo Axel Foley, un poliziotto di Detroit che si trasferisce a Beverly Hills per indagare sull’omicidio di un amico d’infanzia.

Il primo Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills è uscito nel 1984 e il suo successo dirompente ha promosso la lavorazione di due sequel rispettivamente nel 1987 e nel 1994.

Da quel momento in poi non si è parlato di riavviare il franchise con un ipotetico quarto capitolo, ma nessuna idea è riuscita a prendere forma.

L’attore si era detto interessato a un quarto film a metà degli anni ’90 e nel 2011 si parlò di una serie tv con protagonista il figlio di Axel. Tutto finito nel nulla.

Successivamente si è tornati a parlare di un Beverly Hills Cop 4 nel 2017 prima con la regia di Brett Ratner e dopo Adil El Arbi e Bilall Fallah come nuovi registi.

Ora finalmente, durante un’intervista con Collider per promuovere il film Dolemite Is My Name, Murphy ha confermato il suo coinvolgimento in Beverly Hills Cop 4 appena terminate le riprese de Il Principe cerca moglie 2.

“Sì, è quello che faremo dopo Il principe cerca moglie 2. Faremo Beverly Hills Cop. Quindi il piano è di tornare sul palco come comico. Questo è quello che farò principalmente, il comico sul palco…e Beverly Hills Cop sarà come, non faccio che ripeterlo, questi film e Saturday Night Live li vedo un po’ come come una sorta di punto d’arrivo. Se deciderò che voglio rimanere sul divano per sempre, vorrei finire con una nota divertente”.

Le parole di Eddie Murphy fanno ben sperare, ma a parte quelle non sono state rilasciate dichiarazione ufficiali. Non ci resta che aspettare!

