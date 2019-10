Brie Larson ha proposto un film Marvel al femminile

L’ipotesi di un Avengers tutto al femminile potrebbe non essere più così lontana, visto che le attrici dell’MCU hanno chiesto ai vertici un film incentrato sulle eroine.

Brie Larson ha svelato che lei e le sue colleghe del Marvel Cinematic Universe hanno chiesto a Kevin Feige un film Marvel tutto al femminile.

Il premio Oscar ha spiegato a Variety di aver parlato dell’idea con Feige: “Ne stiamo parlando. Molte attrici dell’MC sono andate da Kevin chiedendogli di fare questo film”.

“Non so cosa questo significhi – ha proseguito – Non sono in grado di prevedere il futuro della Marvel, ma è qualcosa che ci appassiona e crediamo che se i fan lo chiederanno a gran voce magari accadrà davvero”.

Le attrici sarebbero state ispirate dalla sequenza di Avengers: Endgame che vede tutte le eroine Marvel schierate in prima linea per combattere Thanos.

A quanto pare Kevin Feige avrebbe mostrato interesse per un progetto al femminile, ma non vi è stata alcuna conferma in merito visto che lo studio sta lavorando già su Captain Marvel e Black Widow.

Myriam