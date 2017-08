Chiwetel Ejiofor sarà Scar nel nuovo Re Leone di Jon Favreau

Il nuovo Re Leone si arricchisce di un interprete d’eccezione: l’attore con una nomination all’Oscar per 12 anni schiavo Chiwetel Ejiofor sarà Scar, il villain che nella pellicola di animazione originale aveva la voce di Jeremy Irons.

Il cast vocale del film che Jon Favreau porterà nelle sale nell’estate del 2019 comprenderà Donald Glover nei panni di Simba, John Oliver nel ruolo del tucano Zazu, Seth Rogen nella veste di Timon, Billy Eichner nel ruolo di Pumbaa e James Earl Jones che riscopre il ruolo di Mufasa.

La pellicola riprenderà la stessa tecnica usata da Favreau nel Libro della Giungla per ottenere un risultato straordinariamente fantastico. Gli attori registreranno le voci e parte delle loro interpretazioni con sensori capaci di catturare i movimenti del viso.

Le performance degli attori rappresenteranno il punto di partenza degli animatori per creare gli animali in CGI, un effetto visivo da Premio Oscar.

Il Re Leone arriva come ultimo progetto in cantiere da Disney nel campo della trasposizione di classici animati in pellicole con attori in carne e ossa.

Lo stesso regista ha confessato di voler adattare la versione live-action alla classica storia, senza rovinare trama e ricordo legato al capolavoro di animazione. La pellicola sarà un po’ diversa, ma per il pubblico potrebbe essere un motivo in più per andare a vederla al cinema.

Non resta che attendere la prova del regista e scoprire se la nuova sceneggiatura scritta da Jeff Nathanson sarà all’altezza del film d’animazione musicale drammatico targato Walt Disney Feature Animation.