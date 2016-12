Cinema: le commedie di Natale fanno flop

Quali sono i film più visti in questo primo periodo di Natale 2016? Sicuramente, non i cinepanettoni o le commedie all’italiana. A vincere su tutti è infatti Hollywood.

Al botteghino italiano vince e stravince infatti Rogue One: A Star Wars Story, il nuovo capitolo della saga di Guerre Stellari. I film italiani, invece, sembrano non piacere, tanto che Fuga da Reuma Park, il film di Aldo Giovanni e Giacomo, è fanalino di coda al box office.

Erano parecchi i film italiani in uscita durante queste feste natalizie: in ordine, dopo Star Wars, al botteghino abbiamo Poveri ma ricchi (remake di un successo francese), Natale a Londra (con Lillo & Greg, Paolo Ruffini e Nino Frassica) e Fuga da Reuma Park di e con Aldo Giovanni e Giacomo. Distaccati gli altri tre film comici italiani che erano usciti con una settimana di anticipo, ovvero La cena di Natale, Un Natale al Sud e Non c’è più religione, che in questo weekend hanno visto calare ancora i loro incassi.

C’era da aspettarselo, che contro Star Wars ci fosse poco da fare. D’altronde, si è ripetuto il copione dell’anno scorso, quando Star Wars – Il risveglio della forza vinse su due cinepanettoni, Vacanze ai Caraibi e Natale col Boss. Il problema dei film italiani è che forse sono troppo simili tra loro, prevedibili e senza verve, e così gli italiani scelgono di rivolgersi al cinema americano.