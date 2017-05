Il primo teaser del terzo capitolo del romanzo erotico scritto nel 2012 dalla scrittrice inglese E. L. James. Cinquanta sfumature di Rosso chiuderebbe la trilogia di romanzi trasportati sul grande schermo da Jamie Dornan e Dakota Johnson.

Le immagini del matrimonio raccontano la consacrazione dell’amore tra Anastasia Steele e Christian Grey, un rapporto nato e cresciuto fuori dagli schemi. Nelle scene del teaser si vedono i due innamorati al mare, poi a Versallies e poi a Parigi con la Torre Eiffel alle spalle.

Il nuovo capitolo atteso nelle sale internazionale per San Valentino 2018 vede al centro l’evoluzione della loro relazione e il loro matrimonio, ma così come i lettori della saga sapranno non sarà costellata da rose e fiori.

Grandi conferme per Fifty Shades Freed. I due protagonisti saranno affiancati Rita Ora ed Eric Johnson nei panni del grande antagonista della pellicola. Cinquanta sfumature di Nero infatti aveva visto un cambio di regia e sceneggiatura rispetto a Cinquanta Sfumature di Grigio. La scrittrice non era rimasta soddisfatta del lavoro fatto per la trasposizione del primo capitolo del suo romanzo e quindi aveva imposto alla Universal un cambio di guardia: suo marito Niall Leonard come autore del secondo e del terzo capitolo e James Foley alla direzione.

Cosa racconterà Cinquanta sfumature di Rosso? L’ultimo capitolo della saga vedrà trasformare quella che era iniziata solo come una passione erotica in un sentimento destinato a cambiare le vite dei protagonisti.

Se Anastasia dovrà imparare a condividere lo stile di vita di Grey senza rinunciare alla sua integrità, Christian dovrà superare la sua ossessione per il controllo. Le cose prenderanno una piega inaspettata: Anastasia diventa sempre più sicura di sé e Christian inizia ad affidarsi a lei. Il matrimonio suggellerà il loro amore, ma i conti con il passato non sono ancora chiusi.