Crisis on Infinite Earths: Tom Welling sarà di nuovo Superman

Tom Welling è pronto a vestire di nuovo i panni di Clark Kent/Superman in Crisis on Infinite Earths, il nuovo crossover dell’Arrowverse.

Tyler Hoechlin (Uomo d’Acciaio in Supergirl) e Brandon Routh (Superman in Superman Returns e Legends of Tomorrow) interpreteranno il supereroe delle serie DC Comics, ma saranno affiancati da un terzo Clark Kent, quello interpretato da Tom Welling.

L’attore è stato il volto di Superman nella serie Smallville per ben 10 stagioni dal 2001 al 2011, entrando a pieno titolo nell’immaginario comune del supereroe.

A proposito del progetto, infatti, il produttore esecutivo Marc Guggenheim ha dichiarato: “Per 8 anni, Arrow è rimasto sulle spalle di Smallville. Non ci sarebbe alcun Arrow e nessun Arrowverse senza Smallville. Quindi, quando abbiamo iniziato a parlare di Crisis on Infinite Earths, la nostra prima, seconda e terza priorità era di avere Tom nell’iconico ruolo di Clark Kent. Dire che siamo eccitati sarebbe super riduttivo”.

Crisis on Infinity Earths diventerà un’unica storia prima l’8 dicembre con Supergirl e poi il 9 dicembre con Batwoman e il 10 dicembre The Flash. Dopo un mese di pausa, poi, tornerà con Arrow e Legends of Tomorrow.

Il ritorno di Tom Welling segnerà un momento imperdibile per tanti giovani fan che hanno iniziato a coltivare la loro passione proprio con Smallville.

Myriam