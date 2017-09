Debora Cattoni e Pier Pellencin sfileranno sul red carpet del film Suburbicon del celebre divo di Hollywood George Clooney a Venezia 74 sabato 2 settembre 2017. Il film diretto da Clooney vede tra i protagonisti attori di rilievo mondiale: Matt Damon, Julianne Moore e Oscar Isaac. La pellicola è in concorso alla 74ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e verrà distribuita nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 27 ottobre 2017 ed in quelle italiane dal 14 dicembre dello stesso anno.

Il giovane modello ed ex soccorritore del Suem Pier Pellencin è stato invitato direttamente dalla scrittrice Arianna Frattini, che divulgherà durante la mostra, la proiezione sul grande schermo del suo ultimo libro La ragazza che inseguiva le stelle e i vari progetti che coinvolgeranno nei prossimi mesi anche il modello. Sia Pier Pellencin sia l’attrice, manager e fashion blogger Debora Cattoni indosseranno abiti dello stilista contemporaneo Grinko, famoso per aver vestito star italiane e americane, tra cui la celebre, influente e ricca popstar italo-americana Lady Gaga.

Saranno accompagnati anche dalla scrittrice Arianna Frattini, figlia d’arte, di cui il padre, collaborò con i due miti della televisione italiana: Pippo Baudo e il compianto Mike Bongiorno. Ci saranno anche Daniele Mariotto, Daniele Salgarello il direttore della produzione televisiva Globalontv e Mauro Col, il manager di cui ringrazia per aver realizzato questo grande passo.

Molte le persone note che accompagneranno Pier in questo evento, in cui le celebrità, saranno curate dal punto di vista del taglio, dell’acconciatura e del trucco da Rita Felice, famosa hairstylist di star e guinnes taglio con l’ascia. Pier non smette mai di stupire. Dichiara di avere molti progetti futuri e di continuare verso la direzione di una carriera artistica in progetti televisivi e cinematografici.

Pellencin ha inoltre confermato la sua presenza al vip party esclusivo dedicato alla proiezione del film Suburbicon, in compagnia del famoso, amatissimo e popolare attore e regista statunitense George Clooney.