Adrian Lyne tornerà dietro la macchina da presa con Deep Water, l’adattamento cinematografico del romanzo di Patricia Highsmith.

Deep Water segna il ritorno alla regia di Adrian Lyne a distanza di ben diciassette anni dal film del 2002 Unfaithful – L’amore infedele.

Stando a quanto rivelato da Deadline, poi, il suo ritorno potrà vantare la partecipazione di Ben Affleck e Ana de Armas.

La pellicola racconterà il matrimonio senza amore di Vic e Melinda Van Allen. I due vivono relazioni parallele ma, quando uno degli ex amanti di Melinda viene trovato morto, Vic viene coinvolto nelle indagini.

Adrian Lyne firmerà ancora una volta un thriller erotico in cui si incrociano passioni, tradimenti e sfiducia, un po’ come successo in 9 settimane e ½, Proposta indecente e Attrazione fatale.

Le riprese di Deep Water dovrebbero prendere il via il prossimo novembre sotto la produzione della New Regency.

A noi non resta che aspettare altri dettagli e la notizia della data di uscita della pellicola nelle sale cinematografiche italiane.

Myriam