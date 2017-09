Winona Ryder torna a lavorare con Keanu Reeves nella commedia romantica Destination Wedding, la seconda opera del regista Victor Levin.

La pellicola segna un momento di pausa dagli ultimi lavori dei due attori: Winona Ryder nei panni della mamma disperata nella serie Stranger Things e Keanu Reeves nel ruolo di John Wick.

La storia di Destination Wedding racconta di due invitati al matrimonio che si innamorano e scelgono di fidarsi uno dell’altro, nonostante il loro scetticismo, i trascorsi e le differenze caratteriali.

La commedia romantica targata Victor Levin riunirà il talento delle due star proprio come accaduto in passato per Dracula di Francis Ford Coppola, A Scanner Darkly di Richard Linklater e The Private Lives of Pippa Lee di Rebecca Miller.

Le riprese di Destination Wedding sono appena terminate e si attende la data di uscita della pellicola nelle sale cinematografiche per riscoprire il talento dei due divi alle prese con ruoli decisamente meno impegnativi e cupi a cui ci stanno abituando.

Nel frattempo sarà possibile rivedere Keanu Reeves in John Wick Part. 3 e Winona Rider nei panni di Joice nella seconda stagione di Strager Things in uscita su Netflix il 27 Ottobre.