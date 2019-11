Disney+ arriverà in Italia il 31 marzo 2020

Finalmente Disney+ ha una data di uscita tutta italiana. La piattaforma che segna l’ingresso della major nel mondo dello streaming arriverà in Italia il 31 marzo 2020.

A pochi giorni dal debutto di Disney+ in U.S.A. e Nuova Zelanda, infatti, The Walt Disney Company ha annunciato l’arrivo della neonata piattaforma streaming anche in Italia a partire dal 31 marzo 2020.

Disney+ arriverà anche in Francia, Spagna, Germania e Regno Unito, ma i Paesi inseriti nella “seconda tranche” non potranno godere immediatamente di tutti i contenuti offerti dal servizio.

Anche se gli utenti italiani non riusciranno a usufruire subito dell’intera libreria, potranno divertirsi con le popolarissime produzioni originali e non targate Disney, Marvel, Pixar, LucasFilm e National Geographic.

Questo significa che da fine marzo gli abbonati potranno essere catapultati nelle battaglie Star Wars, vivere i cinecomic più emozionanti, seguire le serie tv, fare un tuffo nel passato e scoprire le novità del settore.

Il vasto catalogo della piattaforma streaming promette di dare battaglia ai concorrenti più forti della tv on demand quali Netflix, Apple+ e Amazon.

Myriam