Brian De Palma torna dietro la macchina da presa per dirigere la star de Il Trono di spade Nikolaj Coster-Waldau e la protagonista della serie tv Mad Man Christina Hendricks in Domino, un thriller scritto dal norvegese Petter Skavlan.

I due attori vestiranno i panni di due agenti che si mettono sulle tracce di un membro della CIA. Nel dettaglio, Nikolaj Coster-Waldau sarà un agente di polizia danese costretto a chiedere l’aiuto della collega americana interpretata da Christina Hendricks per localizzare il killer che ha assassinato il suo partener a Copenhagen. Quello che gli agenti non sanno è l’assassino che cercano collabora con la CIA ed è sulle tracce di una cellula dell’ISIS responsabile degli attentati.

Secondo le ultime indiscrezioni però sarebbero ancora in corso la ricerca dei partner per finanziare il film le cui riprese dovrebbero iniziare quest’estate. La data di proiezione è fissata per il 2018.

Non resta che aspettare di vedere la prova del regista pluripremiato film quali Carrie – Lo sguardo di Satana, Scarface e Carlito’s Way. De Palma non dirige un film dal 2012, anno in cui realizzò Passion, remake del film francese Crime d’amour di Alain Corneau presentato in prima mondiale al Festival di Venezia.

Domino potrebbe essere il suo ennesimo capolavoro. Quello che dovremo fare è incrociare le dita e sperare di vedere il risultato del suo talento dietro la macchina da presa.