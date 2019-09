Eddie Redmayne si autocandida per l’Enigmista

Eddie Redmayne ha un sogno nel cassetto: vestire i panni di Edward Nygma, noto a tutti come l’Enigmista, nell’Universo DC.

L’attore premio Oscar per La Teoria del Tutto si è autocandidato per uno dei villain più terrificanti del cinema, quello dell’Enigmista.

A lanciare la notizia è stato lo stesso Eddie Redmayne durante un’intervista del portale IMDb in occasione del Toronto’s International Film Festival.

Alla domanda su quale cattivo tratto dai fumetti gli piacerebbe interpretare sul grande schermo, l’attore ha risposto: “Mi piacerebbe interpretare l’Enigmista, la butto lì”.

In effetti il personaggio creato da Bill Finger e Dick Sprang non ha perso la sua presa sul pubblico da quando è apparso per la prima volta nel numero 140 di Detective Comics nel 1948.

Il personaggio dei fumetti DC Comics è stato consacrato anche dal grande schermo, prima con la prova di Frank Gorshin nel film basato sulla serie Batman del 1966 e poi con Jim Carrey in Batman Forever nel 1995.

Eddie Redmayne, però, non è il primo attore ad autocandidarsi al ruolo. Prima di lui ci sono stati James McAvoy e Jim Parsons. Che il suo sogno possa avverarsi?

Myriam