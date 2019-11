Elijah Wood vorrebbe produrre un reboot di Nightmare

Elijah Wood vorrebbe riportare in vita Freddy Krueger, una delle più grandi icone horror, con un reboot di Nightmare.

Il Frodo del Signore degli Anelli avrebbe messo in cantiere l’idea di produrre con la sua Spectrevision, società fondata insieme all’amico Daniel Noah, un reboot di Nightmare.

A lanciare la notizia sarebbero stati Wood e Noah tramite un’intervista al sito americano Comingsoon.net.

“Si tratta del progetto dei nostri sogni, poter girare un altro film di quella saga. Abbiamo una visione molto specifica. Penso che sarebbe molto emozionante e sorprendente realizzare un remake di quel franchise”.

In realtà i due avrebbero le idee chiare sul tipo di approccio da usare: “È molto interessante pensare a quello che si potrebbe fare con un franchise come quello, reinventarsi, fare qualcosa di nuovo giocando con i toni e la chiave della saga”.

I fan di Nightmare hanno accolto con entusiasmo l’interesse di Elijah Wood e Daniel Noah, specie perché la pellicola potrebbe contare sulla stessa casa di produzione dietro a titoli come Mandy e Color Out of Space.

Myriam