Woody Allen torna dietro la macchina da presa per dare vita a un nuovo progetto che vedrà protagoniste le bellissime e talentuose Elle Fanning e Selena Gomez e l’attore rivelazione Timothée Chalamet.

Ma chi sono le protagoniste del nuovo film di Woody Allen? Elle Fanning si sta costruendo una carriera nel cinema d’autore lavorando con registi del calibro di Nicolas Winding Refn (The Neon Demon) e Sofia Coppola (L’inganno) mentre Selena Gomez ha partecipato ai film The fundamentals of caring e in In dubious battle e prosegue la carriera da cantante di successo.

Non sono ancora chiari i dettagli e la trama della pellicola che vedrà la collaborazione di Timothée Chalamet (protagonista del film Luca Guadagnino Chiamami con il tuo nome e della seconda stagione di Homeland), ma si tratterà di un nuovo progetto per Amazon Studios dopo il successo di Café Society, la serie tv Crisis in Six Scenes e Wonder Wheel.

Ricordiamo che Woody Allen ha da poco terminato Wonder Wheel, la pellicola con Kate Winslet, Justin Timberlake, Jim Belushi e Juno Temple che verrà presentata a ottobre al New York Film Festival , ma risulta come sempre instancabile.

Come abbiamo potuto vedere è già pronto a tornare dietro la macchina da presa. Non resta che attendere altri dettagli!