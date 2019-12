Fast & Furious 9: il trailer verrà proiettato il 31 gennaio durante un concerto

Cresce l’attesa per l’uscita di Fast & Furious 9, nono capitolo del franchise, ma i fan dovranno aspettare il 31 gennaio 2020 per vedere il trailer con una grande novità.

Cast Fast & Furious 9- foto medium.com

La Universal Pictures ha deciso di rilasciare il primo trailer di Fast & Furious 9 durante un concerto a Miami, in Florida.

L’invito alla serata evento di venerdì 31 gennaio 2020 è arrivato direttamente dall’account Twitter ufficiale del franchise.

I fan della saga sono stati invitati a unirsi al cast di Fast & Furious 9 per festeggiare l’arrivo della pellicola con un concerto dal vivo nel quale verrà proiettato il primo trailer.

A rendere più esplosivo l’evento ci saranno Charlie Puth, Wiz Khalifa, Ozuna, Cardi B e Chris “Ludacris” Bridges (entrambi anche nel film).

L’organizzazione dell’evento ci lascia intuire che la major stia puntando molto sul lavoro diretto da Justin Lin, già al timone di The Fast and the Furious: Tokyo Drift, Fast & Furious, Fast Five e Fast & Furious 6.

Dal canto suo, invece, il regista ha rivelato a riprese concluse su Intagram: “Riprese di #F9 ufficialmente finite! Questo è stato in assoluto il film più ambizioso della serie e sarò per sempre grato alle nostre splendide troupe di Londra, Edimburgo, Tbilisi (Georgia), Phuket e Krabi (Thailandia) e Los Angeels”.

Non ci resta che iniziare a fare il countdown e aspettare le prime reazioni al nono capitolo di Fast & Furious il 22 maggio 2020.