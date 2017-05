Festival di Cannes, arriva lo stop ai film distribuiti solo su Netflix

Il Festival di Cannes parte il 17 maggio ed è subito polemica sui film Okja di Bong Joon Ho e The Meyerowitz Stories di Noah Baumbach. Il motivo è che le due pellicole finanziate da Netflix saranno disponibili solo sulla piattaforma di streaming.

Il contenzioso deriva dal fatto che le pellicole targate Netflix non passeranno dalle sale francesi. Gli organizzatori del Festival sono stati costretti a dirimere la questione con un comunicato ufficiale in cui si esprimeva la volontà di non escludere i film di Bong Joon Ho e Noah Baumbach, ma solo per quest’anno.

In sostanza, il Festival di Cannes ribadisce il sostegno ai modelli di distribuzione cinematografica in Francia e nel mondo e per questo attuerà una modifica sostanziale al regolamento: “Ogni film che vuole partecipare in concorso a Cannes si dovrà impegnare a essere distribuito nelle sale cinematografiche francesi“.

Sui social è subito arrivata la risposta di Reed Hastings di Netflix: “L’establishment sta serrando i ranghi contro di noi. Guardatevi Okja su Netlix dal 28 giugno, un film eccezionale che la cui partecipazione a Cannes è stata ostacolata delle sale cinematografiche“.

La decisione dei membri del direttivo del Festival di Cannes rischia di favorire altri festival che già accettano film di distributori solo online, come Venezia e Berlino.

Quello che è chiaro è che servizi di streaming e on demand potrebbero mettere a repentaglio l’esistenza dei Festival, che trovano nella sala la loro ragion d’essere. E così, la decisione di Cannes sembra essere una presa di posizione “politica”:

“Il Festival di Cannes è consapevole della controversia suscitata dall’uscita non prevista di questi film nelle sale francesi. Il Festival di Cannes ha chiesto invano a Netflix di accettare l’idea che questi due film potessero raggiungere il pubblico cinematografico francese, non soltanto i suoi abbonati. Il Festival si rincresce del mancato accordo.

Il Festival è lieto di accettare un nuovo operatore che ha deciso di investire nel cinema, ma vuole reiterare il suo sostegno alla diffusione tradizionale del cinema, in Francia e nel mondo. Di conseguenza, e dopo una consultazione con i membri del consiglio, il Festival di Cannes ha deciso di adattare le proprie regole a questa situazione imprevista fino ad ora: ogni film che desideri entrare in Concorso a Cannes dovrà impegnarsi a essere distribuito nelle sale francesi. Questa nuova regola verrà applicata a partire dall’edizione 2018 del Festival Internationale du Film de Cannes”.