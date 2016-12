I film stasera in TV, 26 dicembre 2016

Come ogni Natale, anche oggi, 26 dicembre 2016, il palinsesto TV prevede tanti bei film da vedere e rivedere in famiglia.

Cominciamo da Ralph Spaccatutto, film Disney in onda alle 21.00 su Rai 3. Il film racconta la storia di un celebre personaggio dei videogame del passato che si trova a dover affrontare i nuovi e supertecnologici videogiochi moderni, in compagnia di un Glitch, un “errore” informatico…

A Natale mi sposo è invece una commedia in onda alle 21.10 su Canale 5: Gustavo Dandolo è un cuoco che lavora in una trattoria “molto” romana, ma sogna di diventare un grande chef internazionale.

8 amici da salvare, in onda alle 21.25 su Rai 1, è un film emozionante: la storia è quella di due esploratori che attraversano l’Antartico alla ricerca di un meteorite che, secondo i loro calcoli, dovrebbe essersi schiantato in quella zona. A causa del terribile freddo, però, sono costretti ad abbandonare i loro cani da slitta e si disperdono.

Vi presento Joe Black, in onda alle 21.15 su Rete 4, è un classico del Natale, con Brad Pitt, Claire Forlani, Anthony Hopkins. William Parrish, un magnate dei mezzi di comunicazione, si accinge a festeggiare il sessantesimo compleanno, circondato dalle figlie Susan, medico in ospedale, e Allison, sposata con Quince. Una sera, mentre tutti sono a tavola, si presenta alla porta di casa un misterioso giovane che dice a William di chiamarsi Joe Black e di volerlo seguire da vicino nei giorni successivi. Joe Black è la morte!

Now You See Me – I maghi del crimine è il film in onda alle 21.10 su Italia 1. Una squadra dell’FBI è sulle tracce di un super-team formato dai più grandi illusionisti del mondo, i quali mettono a segno una serie di rapine in banca nel corso delle proprie esibizioni. Ma come faranno?