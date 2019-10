Genius: Aretha: Cynthia Erivo sarà Aretha Frankling

La terza stagione della serie Genius vedrà l’ingresso dell’attrice e cantante Cynthia Erivo nel ruolo di Aretha Frankling. È il momento di Genius: Aretha.

Il progetto di National Geographic inserisce in ogni stagione un protagonista diverso, scelto tra i “geni” che hanno cambiato la società e la cultura. Dopo Einstein e Picasso è arrivato il turno di Aretha Frankling.

Genius: Aretha sarà la prima versione autorizzata per il piccolo schermo della vita e della carriera della vincitrice di 21 Grammy Award e Regina del Soul.

Cynthia Erivo vestirà i panni di Aretha Franklin e interpreterà alcuni dei brani più famosi dell’artista come Never Loved a Man (The Way I Love You), Don’t Play That Song, Since You’ve Been Gone, Chain of Fools e Baby I Love You.

Genius: Aretha potrà contare su materiale d’archivio inedito come le interpretazioni della Regina del Soul dei brani I Knew You Were Waiting For Me, Freeway of Love e Sisters Are Doin’ It For Themselves.

“Aretha Franklin è stata una fonte di ispirazione per me sin da quando ero bambina – ha detto Cynthia Erivo – La sua forza, passione e anima sono evidenti nella sua eredità eterna, non solo come artista trascendente, ma come icona umanitaria e dei diritti civili. Avere l’opportunità di dar vita alla sua eredità e mostrare la pienezza del suo essere, la sua umanità e brillantezza è un vero onore”.

La commediografa Suzan-Lori Parks lavorerà al progetto in qualità di showrunner e produttrice in collaborazione con Ron Howard, Brian Grazer e Clive Davis.

Myriam