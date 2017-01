Genius, la serie TV sulla vita di Albert Einstein

National Geographic Channel, dopo il promo rilasciato qualche giorno fa, ci dà un’anteprima più sostanziosa di Genius con un trailer esteso. Si tratta di una nuova serie tv antologica sui più grandi inventori della storia: nella prima stagione, in onda negli Stati Uniti ad aprile, il premio Oscar Geoffrey Rush interpreta Albert Einstein.

La serie, prodotta da Brian Grazer e Ron Howard (che è anche il regista), ci mostrerà i grandi risultati scientifici e i volubili rapporti personali del fisico tedesco. Nel cast ci sono altri grandi nomi: Johnny Flynn, Emily Watson, Seth Gabel, Vincent Kartheiser, Michael McElhatton, Shannon Tarbet, Claire Rushbrook e Robert Lindsay.

La sceneggiatura della prima stagione è basata sul romanzo di successo di Walter Isaacson Einstein: His Life and Universe. Vedremo per la prima volta Einstein in una luce diversa: un uomo abilissimo nel suo lavoro, geniale appunto, quanto inesperto nei rapporti d’amore e sociali.