Gli Inumani potrebbero arrivare al cinema

La serie televisiva Inhumans non ha avuto il successo sperato e così sembrerebbe che i Marvel Studios stiano pensando a un reboot su gli Inumani.

Inizialmente i Marvel Studios avevano pensato a un film incentrato sulla Famiglia Reale, salvo poi realizzare una serie tv sviluppata da Marvel Television, ABC e IMAX.

Non è una novità che la serie Inhumans non abbia ottenuto grandi ascolti e che le critiche negative l’abbiano affondata dopo il primo episodio.

Ebbene ora, stando a quanto diffuso dal sito MCU Cosmic, i vertici dei Marvel Studios avrebbero ripreso in mano il progetto per farne un reboot.

Il progetto dovrebbe essere legato comunque a Freccia Nera, Medusa e agli altri ma per dare il via a un nuovo inizio. D’altronde sarebbe il primo reboot per il MCU!

In realtà per molti l’idea degli Studios sarebbe una vera necessità per dare continuità a progetti come la serie Ms. Marvel per Disney+ e i Celestiali che compariranno ne Gli Eterni.

Finalmente, quindi, gli Inumani potrebbero arrivare nelle sale cinematografiche con un lungometraggio che riporterebbe in auge un progetto accantonato troppo presto.

Myriam