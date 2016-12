Highlander, si farà il reboot del film

Oggi l’Hollywood Reporter svela che la Lionsgate ha scelto il regista per il reboot di Highlander: si tratta di Chad Stahelski, co-regista di John Wick. Dal 2008, ovvero da quando la compagnia ha acquistato i diritti con l’idea di rilanciare il franchise, si sono fatti tantissimi nomi, ma finalmente è stato scelto un regista definitivo.

Tra i candidati presi in considerazione c’erano Justin Lin, Juan Carlos Fresnadillo e Cedric Nicolas-Troyan. Stahelski ha dichiarato con grande soddisfazione: “Sono sempre stato un grande fan di questi film da quando andavo al liceo. Amore, immortalità e identità riuniti insieme in una coloratissima mitologia. Non potrebbe esserci miglior franchise all’interno del quale declinare meglio personaggi interessanti, tematiche mitologiche e tanta azione!”.

Al momento, però, manca ancora uno sceneggiatore, così come una data di uscita. Sono stati tantissimi, negli ultimi anni, i reboot di film famosi, e tanti ancora ne verranno: ad Hollywood sono a corto di idee?