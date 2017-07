Hugh Jackman interpreterà il Senatore Gary Hart nel dramma politico The Frontrunner, un film scritto e diretto da Jason Reitman con la collaborazione del giornalista politico e vincitore del Premio Pulitzer Matt Bai e l’ex PR di Hillary Clinton Jay Carson.

Il film racconta l’ascesa e la drammatica caduta del Senatore in corsa per le presidenziali del 1988. La sua campagna elettorale tracollò sotto lo scandalo della relazione extraconiugale con Donna Rice, cedendo il passo al candidato Michael Dukakis, il quale venne sconfitto dal repubblicano George Bush.

Il punto di partenza per portare la vicenda sul grande schermo è il libro All the Truth is Out scritto dallo stesso Matt Bai, un testo che racconta passo dopo passo il punto di svolta nella gestione degli affari privati dei candidati politici negli Stati Uniti. Da quel momento in poi, la stampa non avrebbe più chiuso un occhio nei confronti delle “scivoloni” dei candidati.

Anche se l’integrità del frontrunner venne compromessa dallo scandalo, Hart divenne comunque una voce importante all’interno dell’amministrazione Bush, diventando parte del team responsabile della Sicurezza Nazionale dal 2008 al 2011.

Tornando al film, la poliedricità di Hugh Jackman gli permetterà di interpretare al meglio il ruolo del Senatore del Colorado, abbandonando i panni di Wolverine e non solo. L’attore australiano è stato impegnato in una varietà di progetti cinematografici, tra cui The Greatest Showman dove interpreta il pioniere del circo P.T. Barnum e il bionic di Michael Mann in cui vestirà i panni di Enzo Ferrari.