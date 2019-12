Il reboot di Mamma, ho perso l’aereo ha trovato i suoi protagonisti

Il reboot di Mamma, ho perso l’aereo è ormai una certezza, ma soltanto ora Disney ha rivelato l’erede di Macaulay Culkin: Archie Yates.

Mamma, ho perso l’aereo – foto flair.be

Disney sta lavorando da mesi al reboot di Mamma, ho perso l’aereo, il cult movie del 1990 da 476,7 milioni di dollari di incasso con protagonista un giovanissimo Macaulay Culkin

Stando a quanto rivelato da Variety, però, soltanto ora Kevin McCallister ha trovato un degno sostituto in Archie Yates, rivelazione del prossimo Jojo Rabbit nel ruolo dell’amico paffuto del protagonista.

Il giovanissimo attore non sarà Kevin, ma un nuovo personaggio che si ritroverà in una situazione simile a quella vissuta dal personaggio di Macaulay Culkin.

Ad affiancare Archie Yates ci saranno Ellie Kemper (The Office e Unbreakable Kimmy Schmidt) e Rob Delaney (co-creatore di Catastrophe), forse nel ruolo dei genitori o forse nei panni di personaggi nuovi e centrali della trama.

Al momento non sembra sia in previsione il ritorno degli attori del film originale degli anni ’90 né per un cameo né per un ruolo secondario.

Il reboot resta avvolto nel mistero anche per quanto riguarda la regia (anche se i rumors parlano di Dan Mazer), la trama (originale o ancorata ai precedenti film) e l’inizio delle riprese.

Tutto quello che si sa è che il reboot di Mamma, ho perso l’aereo sarà prodotto da Hutch Parker e Dan Wilson e sarà il primo progetto della 20th Century Fox destinato al servizio streaming Disney +.