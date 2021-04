J. R. Ramirez: biografia, carriera, vita privata, fidanzata, Twitter e Instagram

Gli affezionati alla serie televisiva Manifest amano il detective Jared Vasquez e il suo interprete. Ma quanto ne sanno davvero di J. R. Ramirez?

J. R. Ramirez- foto instagram

J. R. Ramirez ha dato vita al personaggio del detective Jared Vasquez nella serie Manifest targata NBC, ma ha alle spalle molte altre esperienze.

Non ci resta che scoprire tutto quello che c’è da sapere su J. R. Ramirez e seguirlo ne suoi prossimi progetti.

Biografia

J. R. Ramirez è nato l’8 ottobre del 1980 a Matanzas (Cuba), ma vive la sua infanzia a Tampa (Florida), città in cui la famiglia si trasferisce quando era ancora un neonato.

Diversamente da altri suoi colleghi, però, la sua carriera d’attore non inizia in giovane età, anzi: il suo primo ruolo arriva nel 2008.

Carriera

È il 2008 quando J. R. Ramirez ottiene il suo primo ruolo da attore per la sitcom House of Payne, ma da quel momento in poi inizia a dividersi tra cinema e televisione.

Al cinema lo ritroviamo in film come Tinslestars del 2009, I Will Follow del 2010, The Coalition del 2012, Drunk Wedding del 2015 e Sun Dogs del 2017.

Per quanto riguarda i progetti televisivi, invece, lavora a serie tv come Hacienda Heights e 24 nel 2010, Amiche nemiche nel 2012, 90210 e Emily Owens M.D. nel 2013, Power dal 2014, Arrow tra il 2014 e il 2015, Rosewood nel 2016, Manifest nel 2018 e Jessica Jones tra il 2018 e il 2019.

Successo

J. R. Ramirez raggiunge il successo con la serie televisiva Power creata da Courtney Kemp Egboh nel ruolo di Julio Antonio Romano, ex affiliato dei Toros Locos e braccio destro di Tommy Egan e James St. Patrick.

La serie racconta la volontà di James St. Patrick (proprietario di un night club di New York e signore della droga) di lasciare la vita criminale, cosa che non si rivelerà troppo semplice.

Dopo Power, l’attore è entrato nel cast di Arrow nel 2014 per vestire i panni di Ted Grant, un pugile conosciuto col nome di Wildcat o The Starling Southpaw e proprietario della palestra Wildcat Gym.

Il suo personaggio è stato un vigilante notturno nel quartiere di The Glades e ha fatto da mentore a Isaac Stanzler e Laurel Lance.

Successivamente J. R. Ramirez approda alla serie Jessica Jones creata da Melissa Rosenberg partendo dai fumetti della Marvel Comics.

Jessica Jones, ex supereroina, decide di aprire un’agenzia investigativa per aiutare la gente comune e i supereroi in difficoltà.

Nella serie l’attore è Oscar Arocho, vicino di casa di Jessica e sovrintendente dell’edificio, che diventa amico della protagonista e l’aiuta a risolvere alcuni casi. Tra i due nasce qualcosa di più profondo.

Il successo vero e proprio per J. R. Ramirez arriva con Manifest nel 2018, la serie ideata da Jeff Rake per il network della NBC.

Lo show racconta la storia della famiglia Stone che resta vittima di uno strano incidente di ritorno dalle vacanze in Giamaica: i membri della famiglia finiscono su voli diversi per un problema tecnico.

Ben e Michaela (fratello e sorella) e Cal (figlio di Ben) sono sul primo volo che atterra senza problemi mentre Steve e Karen (genitori di Ben e Michaela), Grace (moglie di Ben) e Olive (figlia di Grace e gemella di Cal) sono sul secondo volto che all’improvviso sparisce dai radar.

I passeggeri vengono dati per dispersi, ma atterrano a New York dopo qualche ora, salvo poi scoprire che per il resto del mondo sono passati cinque anni.

Nella serie NBC, J. R. Ramirez interpreta Jared Vasquez, detective della NYPD ed ex fidanzato di Michaela.

J. R. Ramirez e Melissa Roxburgh

Hanno lavorato sul set di Manifest, creando un legame molto stretto e per questo molti si sono chiesti se J. R. Ramirez e Melissa Roxburgh stanno insieme.

Ebbene i due attori hanno confermato le voci di corridoio, dando un po’ di serenità all’amore tormentato che vivono nella serie televisiva.

Twitter, Instagram e altri social

J. R. Ramirez è molto riservato e tende a utilizzare Twitter e Facebook soltanto per sponsorizzare i suoi progetti lavorativi e condividere le immagini sul set. Purtroppo l’attore non è su Instagram.