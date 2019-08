James Wan torna al genere horror con un film ancora senza titolo

James Wan torna al genere horror per scrivere e dirigere un progetto ancora senza titolo che verrà realizzato per la New Line. Tutto prima di dedicarsi ad Aquaman 2.

Prima di lavorare alla pre-produzione di Aquaman 2, infatti, James Wan torna nella sua veste di regista horror per scrivere il soggetto con Ingrid Bisu e dirigere un progetto ancora senza titolo.

Il progetto segna un ritorno importante per il genere horror, dopo Saw – L’enigmista, Insidious e The Conjuring.

Questa volta, però, il nuovo lavoro horror arriverà dopo il successo di produzioni di altro genere: Fast and Furious 7 e Aquaman.

È per questo che l’attesa per il ritorno all’horror di James Wan continua a crescere, complice la segretezza intorno alla trama, ai protagonisti e alla data di rilascio.

C’è chi è pronto a scommettere che il progetto ancora senza titolo sia qualcosa di talmente originale da diventare l’inizio di una saga cinematografica, un po’ come successo per The Conjuring (trilogia di Annabelle e The Nun).

Tutto quello che si sa su questo progetto è che James Wan inizierà le riprese nel prossimo autunno a Los Angeles e dopo tornerà a lavoro sul sequel di Aquaman.

Myriam