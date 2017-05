Jeff Goldblum disposto ad apparire nel sequel di Jurassic Park?

Il mondo di Jurassic Park non sarebbe stato lo stesso nel lontano 1993 senza il logorroico matematico Ian Malcolm, interpretato da Jeff Goldblum. Da tempo si parlava di un ritorno dell’attore al mondo giurassico e le voci sembrerebbero concretizzarsi da un’allusione dello stesso attore: “Sì, tra 20 anni! Non è in programma. Se la cavano benissimo senza di me“.

Il kolossal di Steven Spielberg ha avuto un successo planetario e da quel 1993 ha dato vita a una serie di film: Il mondo perduto – Jurassic Park (1997), Jurassic Park III (2001) e Jurassic World (2015).

Ma chi è Ian Malcolm? Il personaggio interpretato da Jeff Goldblum è quello di un presuntuoso matematico arrivato nel parco giurassico come consulente assicurativo e sopravissuto incredibilmente a ogni creatura e possibile imprevisto.

Il sequel di Jurassic World vedrà il ritorno delle star Chris Pratt e Bryce Dallas Howard e le new entries Justice Smith, James Cromwell e Toby Jones. Il regista di Colin Trevorrow ha scritto la sceneggiatura del nuovo capitolo con Derek Connolly mentre la direzione è stata affidata a J.A.Bayona.

Per sapere se Jeff Goldblum tornerà nel mondo di Jurassic Park dovremo aspettare il primo trailer, visto che il film sembra ancora in produzione e la data di uscita è prevista per l’estate del 2018.