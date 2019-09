Joaquin Phoenix star del prossimo film di Mike Mills

Joaquin Phoenix è pronto a lasciarsi alla spalle il successo di Joker per lavorare al nuovo dramma firmato da Mike Mills.

L’attore poliedrico sarà protagonista del nuovo progetto del regista di film intensi come Beginners e 20th Century Women.

Non si sa molto della nuova pellicola, considerando che il cast che affiancherà Joaquin Phoenix è ancora avvolto nel mistero e non è stato divulgato il titolo del progetto.

Quello che si sa con certezza è che le riprese inizieranno tra qualche settimana e la distribuzione sarà affidata alla compagnia indipendente A24.

Per quanto ne sappiamo questo progetto promette di conquistare pubblico e critica: Joaquin Phoenix ha conquistato il Leone d’Oro all’ultimo Festival del Cinema di Venezia mentre Mike Mills ha ricevuto la nomination all’Oscar per la sceneggiatura di 20th Century Women.

Per noi, invece, questo film potrebbe essere l’occasione per vedere Joaquin Phoenix in un altro ruolo rispetto all’anima straziata di Joker.

Non ci resta che aspettare altre news intorno a questo progetto e scoprire come si evolverà la collaborazione tra Phoenix e Mills.

Myriam