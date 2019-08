Joker è collegato a Batman vs Superman?

L’attesissimo Joker scritto e diretto da Todd Phillips arriverà molto presto nelle sale, ma un particolare nel trailer finale potrebbe aver anticipato un collegamento con Batman vs Superman.

Il cinecomic con protagonisti Joaquin Phoenix sta per fare il suo debutto al Festival del cinema di Venezia, ma approderà nei cinema italiani il 3 ottobre.

Eppure sulla piattaforma Reddit, un fan DC ha scoperto nel trailer finale un riferimento a Batman vs Superman: Dawn of Justice, il discusso cinecomic diretto da Zack Snyder nel 2016.

Il filmato promozionale mostra un momento di caos fuori a un cinema con Excalibur di John Boorman in cartellone. Niente di strano se non fosse che viene usato anche nella scena dell’omicidio dei genitori di Bruce Wayne in Batman vs Superman.

Forse l’indizio non basta per gridare al collegamento tra Joker e Batman vs Superman, ma è sufficiente per sottolineare l’arco temporale della sequenza (primavera dell’81).

Che si tratti di un rimando sottile a Zack Snyder o di una pura coincidenza, però, non cambia il fatto che le aspettative e la curiosità intorno a Joker stiano crescendo giorno dopo giorno.

Myriam