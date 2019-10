Joker: Jared Leto non ha gradito il film con Joaquin Phoenix

Joker ha conquistato la Mostra del Cinema di Venezia e sta riscuotendo un successo incredibile al botteghino, eppure c’è chi come Jared Leto non ha gradito la pellicola con protagonista Joaquin Phoenix.

Il leader dei Thirty Seconds to Mars ha interpretato Joker in Suicide Squad, ma sembra che non sia stato entusiasta del progetto sin da quando ha scoperto che la Warner Bros. aveva messo in cantiere la pellicola.

A lanciare la notizia di un Jared Leto “alienato e sconvolto” dalla notizia del film è stata una fonte autorevole come l’Hollywood Reporter. Ma facciamo un passo indietro.

Dopo l’uscita di Suicide Squad, la Warner Bros. aveva annunciato di voler realizzare due progetti con Jared Leto, uno stand-alone dedicato al suo personaggio e uno spin-off con protagonisti Joker e Harley Quinn.

I progetti sono sfumati quando Kevin Tsujihara ha preferito dare forma al progetto con Joaquin Phoenix, un po’ per i costi più contenuti e un po’ per concentrarsi sul personaggio di Margot Robbie con Birds of Prey.

A tutto questo si aggiunge il fatto che l’attore e cantante statunitense non apparirà nemmeno nel The Suicide Squad di James Gunn.

In pratica sembra che il fascino intrinseco del film di Todd Phillips e la performance straordinaria di Joaquin Phoenix abbiamo completamente oscurato la prova di Leto in Suicide Squad.

Myriam