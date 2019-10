Joker: Warner Bros. pensa già a un sequel?

Joker sta riscuotendo un successo mondiale tra polemiche e riconoscimenti e per questo la Warner Bros. potrebbe mettere in cantiere un sequel.

Il film con protagonista Joaquin Phoenix sulle origini del villain di Gotham è sulla strada giusta per diventare la pellicola vietata ai minori che ha incassato di più nella storia.

Non sarebbe troppo strano pensare che la Warner Bros. stia pensando già a Joker 2, almeno secondo quanto riferito dal sito We Got This Covered.

Il sequel del vincitore del Leone d’oro alla Mostra del Cinema di Venezia dovrebbe essere ambientato dopo gli eventi del primo film e concentrarsi sull’ascesa di Arthur Fleck nel mondo del crimine di Gotham City.

Molto probabilmente, dopo aver mostrato la strada che lo ha portato alla pazzia, potremmo vedere Joker interagire con altri celebri villain come Due Facce e Pinguino.

Al timone di Joker 2, però, potremmo non trovare più il regista Todd Phillips, il quale ha dichiarato più volte di aver concluso la storia che voleva raccontare col primo progetto.

Per quanto riguarda la partecipazione di Joaquin Phoenix, invece, c’è da considerare che l’attore non è mai apparso in un sequel, almeno fino ad oggi.

Ad ogni modo la major non ha ancora ufficializzato la notizia e l’evoluzione delle (dis)avventure di Joker a Gotham City.

Myriam