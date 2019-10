La Festa del Cinema di Roma premia John Travolta

I flop delle ultime pellicole di John Travolta saranno un vago ricordo quando il 22 ottobre l’attore riceverà il Premio Speciale per l’interpretazione in The Fanatic al Festa del Cinema di Roma.

La Festa del Cinema di Roma in programma dal 17 al 27 ottobre celebrerà l’attore due volte nominato all’Oscar consegnandoli il Premio Speciale per l’interpretazione in The Fanatic di Fred Durst.

Il direttore artistico della manifestazione, Antonio Monda, ha commentato la scelta: “Sono felice e onorato di premiare John Travolta per l’interpretazione in The Fanatic. Una performance sorprendente e struggente che riesce a mostrare come a Hollywood i sogni si trasformano spesso in incubi”.

La consegna del premio sarà l’occasione per John Travolta di incontrare il pubblico, ripercorrere le tappe della sua carriera e presentare il film The Fanatic.

Nel film ha dato vita a Moose, un appassionato di cinema ossessionato dall’attore Hunter Dunbar che ingaggia una fotografa famosa per saper rintracciare le case delle star al solo scopo di incontrarlo. L’uomo inizia così a perseguitare l’attore e la situazione prenderà una piega oscura.

Myriam