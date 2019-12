La Hollywood Critics Association premia Kristen Stewart

Kristen Stewart è riuscita a non cristallizzarsi nel personaggio di Bella Swan di Twilight e a diventare l’attrice del decennio per la Hollywood Critics Association.

Kristen Stewart- foto fotogramas.es

La Hollywood Critics Association (ex Los Angeles Online Film Critics Society) ha deciso di premiare Kristen Stewart con il premio come Attrice del Decennio che le verrà conferito durante la nuova edizione dei HCA Awards all’inizio del prossimo anno.

Il comunicato ufficiale dell’associazione formata da giornalisti e critici cinematografici recita: “La Hollywood Critics Association è orgogliosa di annunciare che Kristen Stewart riceverà il premio come Miglior Attrice del Decennio durante la nostra cerimonia del 9 gennaio 2020. La notevole filmografia della Stewart include film come Seberg, Personal Shopper, Sils Maria, The Runaways e Charlie’s Angels”.

Per l’attrice questo premio è il riconoscimento dei risultati raggiunti negli ultimi dieci anni, passando dal ruolo di co-protagonista di Robert Pattinson alle collaborazioni con Woody Allen in Café Society, Ang Lee in Billy Lynn – Un giorno da eroe, Olivier Assayas in Personal Shopper e Jean Seberg in Seberg.

Intanto, dopo Charlie’s Angels, la giovane attrice è pronta a raccogliere i frutti del suo ultimo lavoro intitolato Underwater, un horror che arriverà nelle sale italiane il 20 gennaio 2020.