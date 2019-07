La Sirenetta: Harry Styles sarà il Principe Eric?

Il casting del live action Disney de La Sirenetta è destinato a sollevare ancora polemiche, visto che sembra aver trovato in Harry Styles il volto perfetto per il Principe Eric.

La chiacchieratissima Ariel affidata alla giovanissima cantante R&B Halle Bailey potrebbe arrivare sul grande schermo con un Principe Eric davvero originale: Harry Styles.

Secondo The Hollywood Reporter, infatti, la Disney sarebbe in trattative con l’ ex cantante degli One Direction (ora solista) per affidargli uno dei ruoli chiave dell’adattamento in live-action de La Sirenetta.

Non c’è alcuna conferma, ma Styles potrebbe essere un candidato perfetto considerando le sue doti canore e le capacità attoriali viste nel film Dunkirk di Christopher Nolan.

Gli Studios dimostrerebbero con questa scelta di andare al di là di una somiglianza estetica (ignorata nel caso della protagonista) e voler curare la parte canora del live-action.

D’altro canto a dirigere la pellicola ci sarà Rob Marshall, il genio dietro musical di successo come Chicago, Nine e Il Ritorno di Mary Poppins.

