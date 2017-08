La Warner Bros. annuncia uno spin-off su Joker e Harley Quinn

Il Joker è un personaggio che ha spinto la fantasia di addetti ai lavori e fan verso orizzonti inediti e un po’ proibiti. E se il film di Todd Phillips e prodotto da Martin Scorsese dovrebbe riprenderne le origini, ora la Warner Bros. e DC annunciano uno spin-off su Joker e Harley Quinn.

Jared Leto e Margot Robbie vestiranno i panni dei due villain che hanno animato Suicide Squad. E così dopo le vicende di Suicide Squad 2 potremmo vedere gli sviluppi della love story criminale tra Joker e Harley Quinn.

Le notizie sono ancora poche, ma sembra che a scrivere, dirigere e produrre lo spin-off su Joker e Harley Quinn saranno Glenn Ficarra e John Requa, i registi di Crazy, Stupid Love, Focus – Niente è come sembra e produttori esecutivi della serie tv This is Us.

Si tratta di un progetto slegato da Gotham Cuty Sirens, una pellicola che vede la protagonista Margot Robbie nel ruolo di Harley Quinn affiancata da altre criminali della DC Comics.

Per ora lo spin-off su Joker e Harley Quinn non ha ancora un nome, ma sembra che si concentrerà sull’incontro delle menti criminali dei due villain.

A questo punto non resta che aspettare nuovi dettagli e tenere d’occhio questa nuova coppia artistica. Lo stesso Jared Leto, parlando proprio di Suicide Squad, ha confessato: “Girarlo è stata un’esperienza incredibile, tutti sono stati fantastici. Margot Robbie è una delle persone più dolci e una delle migliori attrici con cui io abbia mai lavorato. Adoro lavorare con lei. E penso che le scene che abbiamo girato insieme siano state le più divertenti a cui io abbia lavorato. Ma tutto è fantastico in quel mondo e sono molto orgoglioso di farne parte”.