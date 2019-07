Le Regole Del Delitto Perfetto: ABC chiude la serie

Le Regole Del Delitto Perfetto non avrà la settima stagione. ABC ha confermato la chiusura della serie con protagonista Viola Davis.

Il network americano ABC ha spento le speranze dei fan de Le Regole del Delitto Perfetto annunciando la chiusura dello show alla fine della sesta stagione.

I quindici episodi della sesta stagione diranno addio a Annalise Keating (Viola Davis) e i suoi studenti Bonnie (Liza Weil), Connor (Jack Falahee), Michaela (Aja Naomi King), Frank (Charlie Weber), Asher (Matt McGorry) e Laurel (Karla Souza).

Karey Burke, presidente del network ABC, ha commentato la chiusura della saga: “Viola Davis ha scritto la storia della televisione con la sua indimenticabile interpretazione di Annalise Keating, anti-eroina iconica. Sono eternamente grata a lei, a Pete Nowalk e a Shondaland per avere creato e portato in vita ad una serie così brillante, sofisticata e innovativa che da lungo tempo costituisce una parte fondamentale della serata del giovedì su ABC”.

Dal canto suo, invece, il creatore della serie legal thriller Peter Nowalk ha affermato: “Decidere di concludere questa serie è stata una decisione brutale, ma alla fine è la storia a dirti cosa fare – ed è stato così anche in questo caso. Per me, il viaggio di Annalise Keating ha sempre avuto un finale chiaro. Sapendo di avere 15 episodi rimasti per completare la sua storia, e la possibilità di dare a tutti i personaggi la propria fine, è un dono raramente dato a un creatore di serie in onda sui network generalisti […]”.

Le Regole del Delitto Perfetto 6 debutterà il 26 settembre e metterà insieme i pezzi del puzzle della saga. Solo allora gli spettatori scopriranno se i protagonisti riusciranno a sfuggire alle conseguenze dei reati commessi.

Myriam