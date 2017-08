La Paramount si è aggiudicata i diritti di autore per dare vita a un film su Leonardo da Vinci ovvero la trasposizione cinematografica del libro di Walter Isaacson e ha scelto come interprete del genio italiano proprio Leonardo DiCaprio, uno degli attori più trasformisti del cinema Hollywoodiano.

La pellicola porterà sul grande schermo tutta la personalità di ingegnere, pittore e scienziato dell’uomo di ingegno del Rinascimento toscano tratta dalla raccolta di diari e taccuini scritta da Isaacson.

Leonardo DiCaprio, oltre a vestire i panni del celebre genio italiano, sarà anche uno dei produttori del lungometraggio con la sua casa di produzione Appian Way.

Che questa interpretazione profumi di predizione? Non è un segreto che sua madre abbia scelto quel nome proprio in onore di Leonardo Da Vinci, dopo essere stata affascinata dalle sue opere esposte nella Galleria degli Uffizi di Firenze.

Il libro su Leonardo Da Vinci uscirà in ottobre negli Stati Uniti e promette di entrare nella classifica dei best seller del New York Times e posizionarsi a fianco di altre illustri biografie come quelle di Henry Kissinger, Steve Jobs e Benjamin Franklin.

Più volte DiCaprio ha portato sul grande schermo personaggi realmente esistiti: Howard Hughes in The Aviator e J. Edgar Hoover in J. Edgar. Attualmente è impegnato nella trasposizione cinematografica del libro di Stephan Talty La mano nera su Joe Petrosino, il poliziotto italo-americano che venne ucciso dalla mafia nei primi del Novecento.

Molto probabilmente la prova di Leonardo DiCaprio guadagnerà il favore di pubblico e critica e chissà se interpretando il simbolo della genialità a cui deve il nome non riesca a conquistare un’altra statuetta dopo The Revenant.