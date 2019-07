Locarno Film Festival 2019: il programma completo

C’è grande attesa per la 72 esima edizione del Locarno Film Festival in scena dal 7 al 17 agosto, la prima edizione sotto la direzione artistica della francese Lili Hinstin.

La conferenza stampa di presentazione ha svelato il programma completo della manifestazione e la line-up sembra avere tutte le carte in regola per soddisfare le aspettative dei cinefili.

A tal proposito Lili Hinstin ha dichiarato: “Le scelte che fai per il tuo primo festival tendono a diventare una sorta di manifesto” e per questo la sua line-up è “chiara e precisa, ma anche eclettica: aperta a tutti i generi, a tutti i contenuti, a tutte le forme di rappresentazione”.

Tra i titoli spiccano Once Upon a Time in Hollywood di Quentin Tarantino, 7500 di Patrick Vollrath, Diego Maradona di Asif Kapadia, Notre Dame di Valérie Donzelli, Il nido (The Nest) di Roberto De Feo e To The Ends of Earth di Kiyoshi Kurosawa.

Anche quest’anno la manifestazione potrà vantare ospiti internazionali come Hilary Swank (riceverà il Leopard Club Award 2019) e John Waters (premiato con un Pardo d’onore Manor).

Ecco il programma completo della 72 esima edizione del Locarno Film Festival:

Piazza Grande

Magari di Ginevra Elkann La Fille Au Bracelet di Stephane Demoustier Greener Grass di Jocelyn DeBoer e Dawn Luebbe Once Upon a Time in Hollywood di Quentin Tarantino Coffy di Jack Hill Notre Dame di Valerie Donzelli Die Fruchtbaren Jahre Sind Vorbei di Natascha Keller Instinct di Halina Reijn Memories of Murder di Bong Joon-ho Camille di Boris Lojkine Days of the Bangold Summer di Simon Bird Il Nido di Roberto De Feo Adoration di Fabrice Du Weltz Cecil B. Demented di John Waters To the Ends of the Earth di Kiyoshi Kurosawa 7500 di Patrick Vollrath Diego Maradona di Asif Kapadia

Concorso internazionale

A Febre di Maya Da-Rin Echo di Runar Runarsson Cat in the Wall di Mina Mileva Vesela Kazakova Das Freiwillige Jahr di Ulrich Kohler e Heiner Winkler Douze Mille di Nadège Trebal During Revolution di Maya Khoury The Science of Fictions di Yosep Anggi Noen Hogar di Maura Delpero Les Enfants d’Isadora di Damien Manivel Longa Notte di Eloy Inciso Fim Do Mundo di Basil da Cunha Pa-Go di Park Jung-bum Technoboss di Joao Nicolau Terminal Sud di Rabah Ameur-Zaimeche The Last Black Man in San Francisco di Joe Talbot Vitalina Varela di Pedro Costa Yokogao di Koji Fukada

Myriam